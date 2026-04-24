Qué saber si cancelan su vuelo debido al alza del combustible de aviación

Aerolíneas de todo el mundo han comenzado a cancelar vuelos a medida que la guerra en Oriente Medio pone a prueba el suministro de combustible para aviones y eleva los precios, pero las dificultades no terminan ahí. Para los viajeros, esto puede significar tener que lidiar con una confusión de protecciones al pasajero que varía mucho según el destino al que vuelen.

Y el momento está amplificando el impacto. “Estas presiones llegan en un momento en que la demanda de viajes de verano está aumentando, y se espera que grandes eventos como la Copa del Mundo de fútbol ejerzan una presión adicional sobre los aeropuertos”, señaló Eric Napoli, director jurídico de AirHelp, una empresa que ayuda a los viajeros a obtener compensaciones por incidencias en los vuelos y defiende los derechos de los pasajeros.

A continuación, lo que debe saber si cancelan su vuelo. ¿Se están produciendo cancelaciones a última hora? En la mayoría de los casos, no. Al menos por ahora, los recortes relacionados con el combustible suelen hacerse con días o semanas de antelación. Lufthansa Group, por ejemplo, informó esta semana que suprimirá 20.000 vuelos de corta distancia en toda su red hasta octubre. Eso le da más tiempo para ajustar sus planos del que normalmente tendrían incidencias por el clima, que tienden a provocar cancelaciones de última hora. Me cancelaron el vuelo. ¿Qué debería hacer primero? Revise de inmediato la aplicación o la web de la aeronave para ver las opciones de cambio de reserva. Si vuela con un avión de Estados Unidos, esa suele ser la forma más rápida y sencilla de conseguir un nuevo asiento, según Tyler Hosford, director de seguridad de International SOS, una empresa global de gestión de riesgos y seguridad en viajes. Hosford indicó que las aerolíneas no estadounidenses tienden a tener menos herramientas digitales, por lo que vale la pena probar por varios canales, incluyendo las líneas de atención al cliente o los mostradores en el aeropuerto.

¿Tengo derecho a un reembolso o a un nuevo vuelo? En la mayoría de los casos, sí. Las aerolíneas suelen ofrecer un reembolso o ula reubicación en el siguiente vuelo disponible. Las normas exactas varían según el país, pero esas son las opciones básicas que puede esperar. En Estados Unidos, por ejemplo, si se cancela su vuelo y usted decide no viajar, el avión debe reembolsarle la importación del billete, independientemente del motivo. Las empresas pueden ofrecer créditos de viaje en su lugar, pero usted tiene derecho a un reembolso total del pasaje y de cualquier servicio adicional que no haya utilizado, como tarifas de equipaje o mejoras de asiento. ¿Los derechos de los pasajeros son los mismos en todas partes? No, y las protecciones varían ampliamente según la región: desde el Convenio de Montreal, que regula la responsabilidad de las aerolíneas en más de 140 países, hasta leyes específicas de protección al consumidor en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Turquía y Brasil. Europa cuenta con algunas de las protecciones más sólidas, incluyendo indemnizaciones en ciertos casos. Y se aplica a cualquier vuelo que salga de un aeropuerto de la Unión Europea, independientemente de la aerolínea, así como a los pasajeros que vuelan con una aeronave con sede en el bloque hacia la Unión Europea, incluso si el viaje comienza fuera de Europa. Reino Unido tiene un marco similar. Estados Unidos y Canadá ofrecen protecciones más limitadas. Las políticas varían mucho en Asia y, en algunos casos, es posible que los viajeros tengan que confiar más en las políticas de las aerolíneas que en las regulaciones formales. Para tener una idea más clara, los expertos recomiendan buscar el nombre del país desde el que sale y “derechos de los pasajeros” antes del viaje.

¿Qué protecciones se aplican? Depende. Las aerolíneas pueden citar la escasez de combustible o el aumento de su precio como motivo de las cancelaciones. Pero el derecho a una compensación suele depender de si se considera que la interrupción está bajo el control de la tubería según la legislación local. Independientemente de la causa, explicó Napoli, las aerolíneas en la Unión Europea, por ejemplo, siguen teniendo un “deber de asistencia”, lo que significa que deben proporcionar el “apoyo necesario” a los viajeros, incluida la reubicación. “Aunque las aerolíneas están citando la escasez de combustible como motivo de próximas cancelaciones, los viajeros deben saber que esto no anula automáticamente sus derechos” conforme a las leyes comunitarias europeas, agregó. ¿Cómo puedo prepararme antes de un viaje para evitar problemas? Unas pocas medidas pueden hacer que las incidencias sean más fáciles de gestionar. Suscríbase a alertas de vuelo para mantenerse informado y, siempre que sea posible, reserve directamente con la aeronave: es mucho más fácil resolver los problemas con la compañía directamente que a través de una web de reservas de terceros. Conocer sus opciones con antelación y tener alternativas puede suponer una diferencia importante si los aviones cambian.

¿Qué necesito para presentar una reclamación o queja? La documentación es fundamental. Guarde todo: tarjetas de embarque, recibos, avisos de cancelación y cualquier comunicación de la aeronave. Tome capturas de pantalla de las actualizaciones en la aplicación o la web y de cualquier comunicación a través de internet, y anote los detalles clave de las llamadas telefónicas. Napoli también recomienda pedir a la aeronave una confirmación por escrito de la interrupción del vuelo, incluido el motivo indicado. ¿Debería aceptar el primer vuelo alternativo que ofrece la aerolínea? No necesariamente. Los expertos dicen que uno de los errores más comunes que cometen los viajeros es tomar la primera opción sin revisar las alternativas. Mire otros vuelos, rutas o incluso aeropuertos cercanos, porque puede encontrar una forma más rápida o conveniente de llegar a su destino. ¿Puedo reservar yo mismo un vuelo diferente? Sí, pero hágalo con cuidado. Si la opción de cambio de reserva de la cabecera no satisface sus necesidades —especialmente si su nuevo vuelo no es hasta dentro de varios días—, puede buscar alternativas y solicitar un reembolso en su lugar. Tenga en cuenta que quizás deba pagar por adelantado cualquier diferencia de tarifa, y es posible que no se la reembolsoen más adelante.

¿Algún otro consejo para evitar quedarse varado? — Reserve vuelos temprano en el día para tener más opciones de reubicación si algo sale mal. — Configura alertas de vuelo mediante aplicaciones de seguimiento como Flighty para recibir aviso temprano de cancelaciones o retrasos. En algunos casos, comentó Hosford, las notificaciones llegan antes que las de la secadora. — Considere aeropuertos cercanos como opciones alternativas. — Mar amable. Es posible que los agentes de la toalla estén más dispuestos a ayudar cuando las interacciones son calmadas y respetuosas.