¿Qué tan diferentes fueron las visitas de Trump y Putin a China?

BEIJING- A simple vista, las cumbres consecutivas del presidente de China, Xi Jinping, con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, parecían bastante similares, con apretones de manos formales en la plaza de Tiananmen de Beijing, saludos entusiastas de niños que agitaban flores y columnas de soldados marchando con bayonetas relucientes. Pero también dejaron al descubierto lo diferente que es la relación del gigante asiático con ambos países. Durante la visita de Trump, China trató de estabilizar los lazos con Estados Unidos, mientras que el viaje de Putin sirvió para profundizar su asociación estratégica con Rusia.

Xi hizo hincapié en la hospitalidad ceremonial durante el viaje de Trump, incluyendo una rara visita a Zhongnanhai, los antiguos jardines imperiales que ahora sirven como sede del gobierno chino. Beijing entendía que Trump valoraba las demostraciones de respeto muy visibles, señaló George Chen, socio de la práctica de Gran China de The Asia Group. “Xi sabe que esto es lo que Trump valora: que lo traten como a un VIP, que lo respeten frente a las cámaras”. Con Putin, explicó Chen, Xi pasó al trasfondo. “Reafirmar el tratado de amistad, firmar nuevos acuerdos energéticos y volver a enfatizar su asociación ‘sin límites’”, añadió. SIMILITUDES Y CONTRASTES COMENZARON CON EL PROGRAMA Las diferencias entre las visitas de Trump y Putin empezaron por su duración: el presidente de Estados Unidos pasó tres días en China, mientras Putin estuvo apenas dos. Ambos fueron recibidos en la plaza de Tiananmen con guardias ceremoniales, una banda militar y niños agitando banderas de China y sus países. Ambos mantuvieron también reuniones a puerta cerrada con Xi en el Gran Salón del Pueblo, junto a la plaza.

Pero mientras la estancia de Trump no incluyó un acto público de firma de acuerdos, Putin y Xi presenciaron la firma de pactos bilaterales y memorandos de entendimiento. Trump también recibió una visita privada al Templo del Cielo y recorrió los jardines imperiales de Zhongnanhai. Putin, en cambio, pasó gran parte de su tiempo con Xi dentro del Gran Salón del Pueblo, donde recorrieron una exposición fotográfica sobre la relación entre Beijing y Moscú y más tarde tomaron té.

El viaje de la semana pasada fue la segunda visita de Trump a China como presidente. Para Putin, fue el 25º viaje al país. LA DIVISIÓN MÁS CLARA ESTUVO EN EL MENSAJE El principal contraste entre las dos cumbres estuvo en su mensaje. Con Trump, Xi se centró en la necesidad de mantener una relación relativamente estable tras meses de tensiones y una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Instó a su par estadounidense a ver a China como un socio, no como un rival, y ambos acordaron trabajar hacia lo que describieron como “una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos”.