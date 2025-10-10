$!¿Quién es María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz? Esta ha sido su trayectoria

La distinción la consolida como una de las figuras más influyentes de América Latina en el siglo XXI y reconoce más de dos décadas de activismo en favor de las libertades civiles y la institucionalidad democrática en Venezuela.

La política venezolana María Corina Machado Parisca fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por “ su papel fundamental en la lucha por los derechos humanos y su compromiso con el pueblo venezolano en la búsqueda de una transición hacia la democracia plena ”.

DÓNDE NACIÓ MARÍA CORINA MACHADO Y CUÁL ES SU FORMACIÓN

Nacida en Caracas el 7 de octubre de 1967, María Corina Machado es ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con una especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

Posteriormente, fue seleccionada en 2009 como una de las 15 líderes internacionales del World Fellows Program de la Universidad de Yale, donde coincidió con la política colombiana Claudia López.

Además de su trayectoria política, se desempeñó como profesora universitaria en la cátedra de Gerencia de Recursos Humanos en la UCAB, y desde el inicio de su carrera mostró una vocación social que marcaría su futuro.

En 1992 fundó la Fundación Atenea, dedicada a la atención de niños en situación de calle, y más adelante presidió la Fundación Oportunitas, orientada al apoyo educativo de jóvenes en sectores vulnerables.

‘SÚMATE’, LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA QUE FUE SEÑALADA DE ‘CONSPIRACIÓN’ POR CHÁVEZ

Su salto al activismo cívico ocurrió en 2001, cuando junto con Alejandro Plaz fundó Súmate, una organización ciudadana dedicada a promover la transparencia electoral en Venezuela.

Bajo su liderazgo, Súmate fue clave en la convocatoria y organización del referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, proceso en el que se recolectaron más de tres millones de firmas y participaron organismos internacionales como la OEA y el Centro Carter.

El trabajo de Súmate la colocó en el centro de la controversia política. El gobierno de Chávez acusó a la organización de “conspiración” por recibir financiamiento del National Endowment for Democracy (NED), y Machado enfrentó cargos judiciales por traición, los cuales fueron posteriormente suspendidos.

En 2005 fue recibida en la Casa Blanca por el presidente estadounidense George W. Bush, hecho que profundizó la confrontación con el chavismo.

MARÍA CORINA MACHADO GANA CANDIDATURA Y DESDE CRITICA AL GOBIERNO DE CHÁVEZ

En 2010, Machado renunció a Súmate y se presentó como candidata a la Asamblea Nacional de Venezuela, obteniendo una victoria histórica con más de 235 mil votos por el estado Miranda, la cifra más alta registrada en el país hasta entonces.

Durante su gestión parlamentaria, se distinguió por su postura crítica hacia el gobierno de Hugo Chávez y su defensa de la soberanía nacional, particularmente en temas fronterizos y de derechos humanos.

En 2012 participó en las primarias presidenciales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las que obtuvo el tercer lugar. Su perfil comenzó a consolidarse como el de una figura liberal dentro del espectro político venezolano, con propuestas centradas en la reducción del rol del Estado, la privatización de empresas públicas —incluida Petróleos de Venezuela (PDVSA)—, y la promoción del libre mercado con responsabilidad social.

El 21 de marzo de 2014 fue designada “representante alterna” de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), decisión que derivó en la pérdida de su investidura como diputada, declarada por la Asamblea Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Desde entonces, su activismo se trasladó a las calles, convirtiéndose en una de las voces más visibles durante las protestas opositoras de 2014 y 2017.