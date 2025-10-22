¿Quién gobernará China después de Xi Jinping?

CHINA- Esta semana, a puerta cerrada en Pekín, los altos funcionarios chinos se reúnen para perfeccionar un plan que garantice su fortaleza en un mundo turbulento. Pero dos grandes preguntas se ciernen sobre el futuro del país, aunque nadie en la reunión se atreva a plantearlas: ¿cuánto tiempo gobernará Xi Jinping y quién le sustituirá cuando ya no esté? Xi ha dirigido China durante 13 años, acumulando un dominio nunca visto desde Mao Zedong. No ha dado muestras de querer dimitir. Sin embargo, su longevidad en la cima podría, si se gestiona mal, sembrar las semillas de la turbulencia política: no tiene heredero ni un calendario claro para designarlo. TE PUEDE INTERESAR: Desfile militar de China, una muestra de la fuerza de un país devastado en la Segunda Guerra Mundial Cada año que pasa en el cargo, aumenta la incertidumbre sobre quién le sustituiría si, por ejemplo, su salud fallara, y sobre si el nuevo dirigente mantendría o suavizaría la línea dura de Xi. Xi se enfrenta a un dilema familiar para los autócratas que duran mucho tiempo en el poder. Si nombra a un sucesor, corre el riesgo de crear un centro de poder rival y debilitar su control, pero si no se decide por un líder en ciernes, podría poner en peligro su legado y sembrar fisuras en la élite política china. Y a sus 72 años, Xi probablemente tendrá que buscar un heredero potencial entre funcionarios mucho más jóvenes, que aún deben demostrar su valía y ganarse su confianza. Si Xi elige finalmente a un sucesor, la lealtad a él y a su programa será, casi con toda seguridad, un requisito primordial. Ha dicho que la Unión Soviética cometió un error fatal al elegir al reformista Mijaíl Gorbachov, quien supervisó su disolución. El viernes, Xi dejó clara su intolerancia hacia cualquier deslealtad cuando el ejército anunció que había expulsado a nueve oficiales superiores, quienes se enfrentan a un proceso judicial por cargos de corrupción y abuso de poder.

“Es casi seguro que Xi es consciente de la importancia de la sucesión, pero también es consciente de que es increíblemente difícil señalar a un sucesor sin socavar su propio poder”, dijo Neil Thomas, miembro del Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática. “Las crisis políticas y económicas inmediatas a las que se enfrenta podrían acabar superando continuamente la prioridad de llegar a ejecutar un plan de sucesión”. Las especulaciones sobre el futuro de Xi son muy delicadas y están censuradas en China, y es posible que solo un grupo de funcionarios esté al corriente de sus ideas al respecto. Diplomáticos, expertos e inversionistas extranjeros buscarán pistas en la reunión de cuatro días del Comité Central del Partido Comunista, que comenzó el lunes y reunió a cientos de altos funcionarios. Se espera que la reunión, que suele celebrarse a puerta cerrada en el Hotel Jingxi de Pekín, construido especialmente para la ocasión, apruebe un plan para el desarrollo de China en los próximos cinco años. Xi ha hecho de la consecución del liderazgo mundial en innovación tecnológica y fabricación avanzada una prioridad, y es probable que este objetivo ocupe un lugar destacado. Él y sus funcionarios han expresado su confianza en que su enfoque pueda prevalecer sobre los aranceles y los controles a la exportación del presidente Donald Trump. TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta Xi Jinping el mayor desafío para su liderazgo en China desde la pandemia “En el centro de la rivalidad estratégica entre las grandes potencias hay una lucha por la fuerza integral”, dijeron altos legisladores chinos en un informe que publicaron el mes pasado sobre el plan propuesto. “Solo mejorando enérgicamente nuestro propio poder económico, nuestra fuerza científica y tecnológica y nuestro poder nacional global podremos ganar la iniciativa estratégica”. En teoría, la reunión de esta semana podría ofrecer una ventana a la próxima generación de dirigentes chinos, si Xi opta por ascender a funcionarios más jóvenes a puestos más destacados. Pero muchos analistas esperan que retrase cualquier movimiento importante, al menos hasta después de que comience su probable cuarto mandato de cinco años en 2027, y quizá mucho después.