¿Quién paga el costo de un disturbio? Europa apunta a las ayudas sociales para pagar destrozos

PARÍS- En Francia, el costo de un disturbio pronto podría pagarse con la ayuda para vivienda de una familia. Algunas personas que formaron parte de una multitud violenta podrían verse obligadas a pagar por ventanas que nunca rompieron. El Senado de Francia aprobó la medida esta semana con 229 votos a favor y 105 en contra, a menos de dos semanas de que las protestas por el costo de vida causaran los peores disturbios del país en mucho tiempo, con daños estimados de más de mil millones de euros (1,100 millones de dólares). En un fin de semana, la policía arrestó a casi 2,400 personas; las autoridades afirman que miles de tiendas fueron saqueadas o dañadas. Un incendio arrasó el ayuntamiento de Limoges, construido en el siglo XIX.

Francia no está sola: en toda Europa occidental, los gobiernos van más allá de los alborotadores hasta llegar a sus padres y las aplicaciones que transmiten el llamado a salir a las calles. Y puede que no haya terminado. El verificador español Maldita.es encontró llamados a realizar protestas de Halloween en 46 ciudades de al menos nueve países europeos. En algunos se invita al saqueo. Las autoridades señalan que el objetivo es evitar el próximo disturbio y pagar el más reciente. Los críticos advierten que ampliar la responsabilidad podría castigar a personas que no cometieron violencia y hacer que otras teman protestar. “QUE PAGUEN LOS ALBOROTADORES” En Francia, cualquiera que se una a sabiendas a un grupo que se prepara para ejercer violencia podría verse obligado a pagar hasta 10 mil euros (11,200 dólares) por lo que otros destruyan. También podría aplicarse a cualquiera que, a sabiendas, permanezca después de que la policía ordene dispersarse a una multitud violenta, por los daños causados posteriormente.

Cobrar es la parte difícil, según un informe del Senado: los infractores a menudo tienen poco dinero, o ingresos que la ley protege de embargo. El proyecto abriría otra fuente: el dinero que el Estado paga para ayudar a las familias a vivir.

La ley francesa ya suele responsabilizar a los padres por los daños causados por sus hijos menores de 18 años. Según el proyecto, una vez que una sentencia sea firme, el dinero podría deducirse de las asignaciones familiares y de la ayuda para vivienda. Los senadores añadieron el RSA, la prestación de ingreso mínimo de Francia, de hasta unos 650 euros (730 dólares) al mes para una persona sola, e incluso la asignación de regreso a clases que reciben las familias para útiles escolares. Se mantendría protegido un monto mínimo para gastos de subsistencia. El senador comunista Fabien Gay mencionó deducciones mensuales de 57 euros (63 dólares) a un hogar que recibe el RSA. A ese ritmo, reembolsar 10 mil euros llevaría casi 15 años.

Los partidarios sostienen que las víctimas merecen compensación y que los contribuyentes no deberían cargar con el costo. Reemplazar una gran vidriera puede costar decenas de miles de euros. Tras los disturbios de 2023, las aseguradoras pagaron 793 millones de euros (888 millones de dólares) por 16,400 reclamaciones, según France Assureurs, la federación de aseguradoras. Grupos de derechos humanos instaron a los legisladores a rechazar el proyecto, advirtiendo que podría desalentar la protesta pacífica y perjudicar a familias que dependen de prestaciones.

Embargar esos pagos “podría tener consecuencias desastrosas para los más pobres”, manifestó en un comunicado Nathalie Godard, de Amnistía Internacional Francia. La extrema derecha respaldó el proyecto en el Senado, dominado por conservadores. Lo siguiente es la Asamblea Nacional, donde ningún bloque tiene mayoría. Embargar las prestaciones de los alborotadores fue, durante mucho tiempo, una idea de Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional. Ahora, el gobierno la ha hecho suya, y ella encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de la próxima primavera. UNA PALABRA FRANCESA CRUZA LAS FRONTERAS Los estudiantes franceses llaman “blocus”, o bloqueo, a una protesta que paraliza su escuela. En Barcelona, se convirtió en hashtag. Publicaciones en TikTok con esa etiqueta convocaron a la gente a la plaza de Cataluña el sábado 24 de octubre, y la enviaban a canales de WhatsApp o Telegram mediante códigos QR, contó a la radio Cadena SER la consejera de Interior de Cataluña, Núria Parlon.