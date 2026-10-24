Protestas en Francia por el costo de vida dejan casi 1,000 detenidos

Casi mil personas fueron detenidas en Francia durante una intensa jornada de manifestaciones convocadas contra el alto costo de vida y para exigir mejoras en las condiciones estudiantiles.

Las cifras de asistencia generan debate entre las autoridades y los organizadores. Mientras que los colectivos convocantes aseguran que la protesta reunió a 800 mil personas a nivel nacional, el Ministerio del Interior fijó la cifra oficial en 410 mil participantes.

La mayoría de las marchas transcurrió de forma pacífica, pero se registraron fuertes disturbios en ciudades principales como París, Lyon, Marsella y Burdeos. En estos puntos, grupos de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad al término de las concentraciones.