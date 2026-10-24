Protestas en Francia por el costo de vida dejan casi 1,000 detenidos

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    Protestas en Francia por el costo de vida dejan casi 1,000 detenidos
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Movilizaciones estudiantiles y disturbios en París, Lyon y Marsella congregan a miles de manifestantes tras ola de reclamos sociales.

Casi mil personas fueron detenidas en Francia durante una intensa jornada de manifestaciones convocadas contra el alto costo de vida y para exigir mejoras en las condiciones estudiantiles.

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Las cifras de asistencia generan debate entre las autoridades y los organizadores. Mientras que los colectivos convocantes aseguran que la protesta reunió a 800 mil personas a nivel nacional, el Ministerio del Interior fijó la cifra oficial en 410 mil participantes.

La mayoría de las marchas transcurrió de forma pacífica, pero se registraron fuertes disturbios en ciudades principales como París, Lyon, Marsella y Burdeos. En estos puntos, grupos de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad al término de las concentraciones.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el despliegue policial en la capital francesa, donde los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar barricadas y fuegos encendidos en la vía pública durante la noche.

El gobierno advierte que habrá más arrestos en las próximas horas. El ministro del Interior, Laurent Núñez, señaló que la cifra de detenidos seguirá aumentando conforme avancen las investigaciones y la revisión de las cámaras de seguridad.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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