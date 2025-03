Acusa The New York Times de ‘tácticas intimidatorias` a Donald Trump contra periodistas

“El gobierno quiere dificultar que los reporteros saquen a la luz información importante que el presidente preferiría mantener en secreto”, afirmó. “Y quieren socavar la confianza del público en los periodistas que hacen preguntas difíciles y publican verdades incómodas”.

Al criticar a Baker, Trump declaró que él ha escrito “muchos de los largos y aburridos artículos de noticias falsas en mi contra”.

La de Haberman fue una de las cinco firmas en una historia publicada el jueves por la noche que decía que el multimillonario Musk iba a recibir un informe sobre los planes ultrasecretos de las fuerzas armadas si se desataba una guerra con China. El periódico indicó que ello representaría un posible conflicto de interés para Musk, quien está ayudando al gobierno a efectuar cambios para reducir costos y tiene intereses financieros en ese país asiático.

El Departamento de Defensa denunció intensamente la historia, llamando al Times “una máquina de propaganda que debería retractarse inmediatamente de sus mentiras”.

El periódico defendió su artículo, y posteriormente reportó que la reunión fue cancelada después de que el Times informara que estaba a punto de llevarse a cabo. Aunque Trump también dijo que era una “historia falsa”, dejó claro que Musk no debería tener acceso a la información.

Haberman es autora del libro “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, publicado en 2022.