Rafael Caro Quintero manda carta desde prisión; denuncia aislamiento extremo e incomunicación

En una moción escrita dirigida al juez Frederic Block, el abogado Mark DeMarco, en representación del equipo defensor, compuesto únicamente por abogados designados por la Corte, pidió modificar las condiciones de reclusión. Argumentó que las restricciones vigentes dificultan la preparación de la defensa y ponen en riesgo la salud física y mental de Caro Quintero.

La defensa del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero denunció ante la Corte de Brooklyn que su cliente, encarcelado desde marzo en una prisión metropolitana de Nueva York, enfrenta condiciones de internamiento calificadas como extremas y un aislamiento casi total, similares a las aplicadas a personas acusadas de terrorismo.

Según el documento, el acusado permanece confinado en una celda pequeña y sin ventanas durante 23 horas diarias de lunes a viernes, mientras que los fines de semana no se le permite salir en ningún momento. Tampoco tiene acceso a actividades de ejercicio. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta y las consume solo. La luz permanece encendida de manera constante y, debido a un sistema de aire acondicionado irregular, en ocasiones carece de suficiente ropa o mantas para resguardarse del frío.

De acuerdo con la defensa, el régimen impuesto corresponde a las Medidas Especiales Administrativas (SAMs, por sus siglas en inglés), implementadas por orden de la fiscal general de Estados Unidos. Este esquema está diseñado principalmente para personas acusadas o condenadas por terrorismo y contempla un aislamiento severo dentro del penal, además de una restricción significativa de contactos con el exterior para evitar la transmisión de mensajes que puedan facilitar actos ilícitos.

Caro Quintero, de 72 años, ha tenido únicamente una o dos llamadas telefónicas breves y monitoreadas con familiares en México desde su llegada al distrito en febrero de 2025. La defensa señaló que no se le permite ningún tipo de comunicación indirecta con su familia, ya que a los abogados se les prohíbe transmitir mensajes a terceros.

El equipo legal indicó que la situación se complica debido a que Caro Quintero solo habla español, mientras que la mayoría de los custodios no comprende este idioma, por lo que la comunicación se reduce a gestos. Aunque en teoría podría tener acceso a un televisor, no se le ha proporcionado, y el único aparato disponible es una radio con programación mayormente en inglés, que casi no utiliza.

Los abogados sostuvieron que el Departamento de Justicia no ha presentado una justificación suficiente para imponer el régimen de aislamiento, lo que a su juicio equivale a un castigo previo a la condena, pese a que Caro Quintero mantiene la presunción de inocencia.

Afirmaron que no existe evidencia de que su cliente haya intentado manipular a sus abogados para facilitar actos ilícitos, ni antecedentes recientes que indiquen que representa un riesgo de fuga o peligro dentro del penal. Según la defensa, las acusaciones incluidas en la imputación formal y en el memorando de detención se basan en “mitos” y “leyendas” asociados a su figura, sin presentar ejemplos concretos de violencia contra testigos o de actividad criminal durante su reclusión.

EQUIPO LEGAL DE RAFAEL CARO QUINTERO

Ante este panorama, el equipo legal solicitó al juez que ordene el levantamiento de las SAMs o, en su defecto, convoque a una audiencia en la que se presenten argumentos y pruebas para determinar si las restricciones son necesarias. La defensa insistió en que las actuales condiciones vulneran derechos constitucionales y afectan directamente la capacidad de preparar una defensa adecuada.

Caro Quintero fue detenido en México en julio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, donde enfrenta cargos por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, entre otros delitos relacionados con narcotráfico.

