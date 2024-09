Reabrirán la planta Three Mile Island, escenario del peor accidente nuclear en EU, para abastecer de energía a IA de Microsoft

NUEVA YORK- La empresa Constellation Energy, que se especializa en la producción de energía de fuentes no combustibles, es decir solar, eólica, hidroeléctrica y sobre todo nuclear, dio a conocer que firmó un acuerdo con Microsoft para reabrir la planta nuclear y abastecer a la tecnológica durante dos décadas, sujeta a que tenga la luz verde de la Comisión Reguladora Nuclear sobre la seguridad ambiental.

“Constellation anunció hoy la firma de un acuerdo de compra de energía por 20 años con Microsoft que allanará el camino para el lanzamiento del Crane Clean Energy Center (CCEC) y el reinicio de la Unidad 1 de Three Mile Island, que funcionó con niveles líderes en la industria de seguridad y confiabilidad durante décadas antes de cerrarse por razones económicas hace exactamente cinco años”, precisa un comunicado de prensa de la empresa especializada en la producción de energía de fuentes no combustibles.

Y añade que acuerdo con el acuerdo, “Microsoft comprará energía de la planta renovada como parte de su objetivo de ayudar a que la energía que utilizan sus centros de datos en PJM coincida con energía libre de carbono”.

Por otra parte, según un artículo titulado “AI may breathe new life into Three Mile Island to supply power to Microsoft’s data centers” publicado por The Associated Press y que escrito por Marc Levy precisa que el anuncio dado a conocer hoy se da cinco años después de que la empresa matriz de Constellation Energy, Exelon, cerrara la planta, con el argumento de que “estaba perdiendo dinero y que los legisladores de Pensilvania se habían negado a rescatarla”.