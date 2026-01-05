Realizan reunión de emergencia en la ONU; China pide liberación inmediata de Maduro

En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, António Guterres, secretario general de la ONU, emitió una declaración que fue leída por la diplomática Rosemary DiCarlo.

“Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que puede sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los Estados”, dijo Guterres.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Trump debe abandonar sus fantasías de anexión’, afirma el primer ministro de Groenlandia

Los últimos acontecimientos se producen tras un período de tensión intensificada que comenzó a mediados de agosto, como se ha debatido en este Consejo en dos ocasiones anteriores. He insistido constantemente en la necesidad de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que sienta las bases para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sigo profundamente preocupado por el incumplimiento de las normas del derecho internacional.

Por su parte, China condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela.