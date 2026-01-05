‘Trump debe abandonar sus fantasías de anexión’, afirma el primer ministro de Groenlandia

Groenlandia ha instado a Donald Trump a que abandone sus “fantasías de anexión” después de que el presidente estadounidense, recién llegado de su operación militar en Venezuela, amenazara nuevamente con apoderarse del territorio ártico.

En una declaración directa y contundente, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, acusó a Estados Unidos de una retórica “total y absolutamente inaceptable” y declaró: “Ya es suficiente”.

El domingo, Trump afirmó que Estados Unidos necesitaba Groenlandia “con urgencia”, lo que reavivó los temores de una invasión estadounidense de la isla, en gran medida autónoma, antigua colonia danesa y que sigue formando parte del reino danés. La política exterior y de seguridad de Groenlandia sigue estando controlada por Copenhague.

“Las amenazas, la presión y los rumores de anexión no tienen cabida entre amigos”, declaró Nielsen el lunes en una publicación en redes sociales. “Así no se le habla a un pueblo que ha demostrado responsabilidad, estabilidad y lealtad una y otra vez. Ya basta. Basta de presión. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión”.

Groenlandia, dijo, estaba “abierta al diálogo”, pero éste tenía que llegar a través de los canales apropiados y de acuerdo con el derecho internacional, “no mediante publicaciones aleatorias e irrespetuosas en las redes sociales”.

Añadió: «Groenlandia es nuestro hogar y nuestro territorio. Y así seguirá siendo».

La UE lo respaldó y el lunes afirmó que no dejará de defender el principio de integridad territorial, en particular cuando se trate de un miembro del bloque de 27 miembros.

“La UE seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras”, declaró a la prensa la portavoz de política exterior de la UE, Anitta Hipper.

“Son principios universales y no dejaremos de defenderlos, más aún si se cuestiona la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea”.

Estos comentarios se producen después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmara el domingo que “no tenía ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia”. Añadió que Estados Unidos “no tenía derecho a anexionarse ninguno de los tres países del reino danés”.

Después de negarse a descartar una intervención militar para obtener el control de Groenlandia el año pasado , Trump ha estado relativamente tranquilo sobre el tema en los últimos meses.

Pero el bombardeo estadounidense de Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y los comentarios de Trump durante el fin de semana han renovado los temores de que pueda actuar de acuerdo con sus amenazas.

Cuando habló en el Air Force One, se le preguntó si esperaba tomar medidas en Groenlandia, se negó a responder y dijo que volvería a tratar el tema “en 20 días” antes de burlarse de los esfuerzos de defensa daneses.

Ahora mismo, Groenlandia está llena de barcos chinos y rusos por todas partes. Necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. Dinamarca no podrá con la tarea.

El mes pasado, los servicios de inteligencia daneses acusaron a Estados Unidos de usar su poder económico para imponer su voluntad y amenazar con el uso de la fuerza militar contra sus aliados. Esto ocurre en un contexto de crecientes tensiones en el Ártico, donde tres superpotencias mundiales —Estados Unidos, China y Rusia— luchan por el dominio de los minerales y otros activos geopolíticos en la región a medida que el hielo se derrite.

Los vecinos nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia, han expresado su apoyo a Dinamarca. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró: «Solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre asuntos que les conciernen. Suecia apoya plenamente a nuestro país vecino».