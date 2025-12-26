¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2.5 millones de extranjeros de EU en 2025?

LOS ÁNGELES- Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605 mil personas que han sido deportadas y 1.9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1.9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta. La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

BASADOS EN UNA ENCUESTA

El analista del Instituto de Política de Migración (MPI) Ariel Ruiz Soto dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo, para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas. A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

“Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.