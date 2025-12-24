Donald Trump irá por detener a 80 mil migrantes en EU en almacenes: The Washington Post
Hasta 80 mil inmigrantes podrían ser detenidos en Estados Unidos como parte de un plan del Gobierno del presidente Donald Trump, que contempla reconvertir almacenes industriales en grandes centros de detención migratoria, reveló en exclusiva The Washington Post.
De acuerdo con un borrador revisado por el diario, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea retener inicialmente a los migrantes en centros de procesamiento para después trasladarlos a estos complejos, desde donde serían deportados.
Cada instalación tendría capacidad para entre 5 mil y 10 mil personas y se ubicaría en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. La mayoría de los inmuebles se localizan en zonas gobernadas por el Partido Republicano, aunque dos de ellos estarían en ciudades con administraciones demócratas: Stafford, en Virginia, y Kansas City, en Misuri.
Entre las localidades seleccionadas para albergar estos centros masivos figuran Hutchins y Baytown, en Texas; Hammond, en Luisiana; Glendale, en Arizona, y Social Circle, en Georgia.
PLANEAN NUEVOS CENTROS DE PROCESAMIENTO
El plan también contempla la apertura de nuevos centros de procesamiento de menor tamaño, con capacidades de entre 500 y 1,500 camas, en lugares como Chester, Nueva York; Salt Lake City, y Los Fresnos, Texas.
Según el rotativo, ICE prevé compartir este proyecto con empresas privadas dedicadas a la detención migratoria durante esta misma semana.
El documento sostiene que estos nuevos centros permitirán reducir costos, agilizar los procesos, acortar las estancias, acelerar las deportaciones y garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto para las personas detenidas. Para ello, los almacenes serían adaptados con áreas de alojamiento, baños y regaderas, cocinas, comedores, espacios recreativos e incluso bibliotecas.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan que, desde el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha deportado a más de 605 mil migrantes como parte del plan de deportaciones masivas impulsado por la administración Trump.
(Con información de EFE)