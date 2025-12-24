Donald Trump irá por detener a 80 mil migrantes en EU en almacenes: The Washington Post

Internacional
/ 24 diciembre 2025
    Donald Trump irá por detener a 80 mil migrantes en EU en almacenes: The Washington Post
    Hasta 80 mil inmigrantes podrían ser detenidos en Estados Unidos como parte de un plan del Gobierno del presidente Donald Trump, que contempla reconvertir almacenes industriales en grandes centros de detención migratoria. AP

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan que, desde el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha deportado a más de 605 mil migrantes como parte del plan de deportaciones masivas

Hasta 80 mil inmigrantes podrían ser detenidos en Estados Unidos como parte de un plan del Gobierno del presidente Donald Trump, que contempla reconvertir almacenes industriales en grandes centros de detención migratoria, reveló en exclusiva The Washington Post.

De acuerdo con un borrador revisado por el diario, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea retener inicialmente a los migrantes en centros de procesamiento para después trasladarlos a estos complejos, desde donde serían deportados.

TE PUEDE INTERESAR: El gobierno de Trump ofrece hasta 3 mil dólares para que migrantes se ‘autodeporten’

Cada instalación tendría capacidad para entre 5 mil y 10 mil personas y se ubicaría en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. La mayoría de los inmuebles se localizan en zonas gobernadas por el Partido Republicano, aunque dos de ellos estarían en ciudades con administraciones demócratas: Stafford, en Virginia, y Kansas City, en Misuri.

Entre las localidades seleccionadas para albergar estos centros masivos figuran Hutchins y Baytown, en Texas; Hammond, en Luisiana; Glendale, en Arizona, y Social Circle, en Georgia.

$!AP
AP

PLANEAN NUEVOS CENTROS DE PROCESAMIENTO

El plan también contempla la apertura de nuevos centros de procesamiento de menor tamaño, con capacidades de entre 500 y 1,500 camas, en lugares como Chester, Nueva York; Salt Lake City, y Los Fresnos, Texas.

Según el rotativo, ICE prevé compartir este proyecto con empresas privadas dedicadas a la detención migratoria durante esta misma semana.

El documento sostiene que estos nuevos centros permitirán reducir costos, agilizar los procesos, acortar las estancias, acelerar las deportaciones y garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto para las personas detenidas. Para ello, los almacenes serían adaptados con áreas de alojamiento, baños y regaderas, cocinas, comedores, espacios recreativos e incluso bibliotecas.

TE PUEDE INTERESAR: Da Trump a conocer sus planes para un nuevo ‘acorazado` de la Armada como parte de una ‘Flota Dorada’

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan que, desde el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha deportado a más de 605 mil migrantes como parte del plan de deportaciones masivas impulsado por la administración Trump.

(Con información de EFE)

Temas


Detenciones
Migración

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


The Washington Post

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
NORAD y Google ofrecen mapas interactivos para rastrear en tiempo real el viaje mundial de Santa Claus este 24 de diciembre, incluido su paso por México durante la Nochebuena.

Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus 2025: a qué hora llega a México y cómo verlo online
Autoridades federales reportaron a mediados de este año dos de los golpes más fuertes en materia de combate al huachicol en Coahuila.

Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos
Brisa Isela, de 12 años, destacó en el deporte y la academia mientras intentaba escapar de un entorno de miseria y violencia que finalmente acabó con su vida.

Alertan sobre posible liberación de implicada en muerte de la niña Brisa Isela en Nueva Rosita
Una de las historias más conocidas y cuestionadas, es la relación entre la famosa marca de refrescos Coca-Cola y el icónico personaje de traje rojo navideño, Santa Claus.

Coca-Cola creó a Santa Claus... Esta es la verdad detrás del mito navideño
Cada estación funcionará como un nodo estratégico de competitividad, no solo como puntos de ascenso y descenso

Saltillo: Tren de pasajeros, activo estratégico para competitividad regional, considera Coparmex
Un feto de unos siete meses de gestación fue localizado por trabajadores de recolección de basura en la colonia Portal del Huajuco, al sur de Monterrey. Peritos y ministeriales realizan las diligencias para determinar su origen y posibles responsabilidades

Hallan feto en contenedor de basura en Monterrey; autoridades abren investigación