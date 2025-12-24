Donald Trump irá por detener a 80 mil migrantes en EU en almacenes: The Washington Post

Hasta 80 mil inmigrantes podrían ser detenidos en Estados Unidos como parte de un plan del Gobierno del presidente Donald Trump, que contempla reconvertir almacenes industriales en grandes centros de detención migratoria, reveló en exclusiva The Washington Post.

De acuerdo con un borrador revisado por el diario, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea retener inicialmente a los migrantes en centros de procesamiento para después trasladarlos a estos complejos, desde donde serían deportados.

Cada instalación tendría capacidad para entre 5 mil y 10 mil personas y se ubicaría en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. La mayoría de los inmuebles se localizan en zonas gobernadas por el Partido Republicano, aunque dos de ellos estarían en ciudades con administraciones demócratas: Stafford, en Virginia, y Kansas City, en Misuri.

Entre las localidades seleccionadas para albergar estos centros masivos figuran Hutchins y Baytown, en Texas; Hammond, en Luisiana; Glendale, en Arizona, y Social Circle, en Georgia.