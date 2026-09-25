Recha una Corte de Texas declarar inocente a Melissa Lucio y mantiene su condena a muerte

AUSTIN, TEXAS- La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó este jueves declarar inocente a Melissa Lucio, una mujer condenada a muerte por el asesinato de su hija de dos años, Mariah, en 2007. El fallo, aprobado por cinco votos contra cuatro, desestima la recomendación de un juez que concluyó que la niña murió tras una caída accidental y mantiene la condena de Lucio, que lleva 18 años en el corredor de la muerte.

Lucio lleva 18 años en el corredor de la muerte. Su hija falleció en 2007 en Harlingen, en el sur de Texas. La mujer sostiene que Mariah sufrió una lesión mortal al caer por unas escaleras, mientras que la Fiscalía afirmó durante el juicio que había sido víctima de malos tratos. Lucio fue condenada en 2008. En 2024, el juez Arturo Nelson, quien había presidido ese juicio, examinó nuevas pruebas y determinó que Lucio no había matado a su hija. También recomendó anular la condena porque la Fiscalía no entregó a la defensa pruebas favorables a la acusada, entre ellas declaraciones de testigos sobre la caída de Mariah. El actual fiscal del condado de Cameron, Luis Saenz, reconoció que esas pruebas se habían ocultado.

La mayoría de la Corte de Apelaciones Penales desestimó las conclusiones de Nelson al considerar que se apoyaban demasiado en la versión de Lucio y que algunas no tenían suficiente respaldo en las pruebas. Cuatro magistrados discreparon. Uno de ellos, David Newell, cuestionó que la mayoría pasara por alto que la propia Fiscalía había admitido que se ocultó información relevante durante el juicio. John y Michelle Lucio, hijo y nuera de la condenada, dijeron que la familia está devastada por el fallo y que seguirá luchando por su liberación. Vanessa Potkin, una de sus abogadas, anunció que llevará el caso a la justicia federal. En abril de 2022, la Corte de Apelaciones Penales de Texas suspendió la ejecución de Lucio dos días antes de la fecha prevista y ordenó a un tribunal inferior que revisara sus alegaciones de inocencia. Fue esa revisión la que dio lugar a las conclusiones de Nelson, rechazadas ahora por el máximo tribunal penal del estado. Texas ha ejecutado a seis personas en lo que va de 2026. Desde que Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país; seis de ellas, en Texas, según datos del Death Penalty Information Center y del Departamento de Justicia Penal de Texas.