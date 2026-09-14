Rechaza China Beijing el llamado de Dario Amodei, CEO de Anthropic, a frenar el desarrollo de IA

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    Rechaza China Beijing el llamado de Dario Amodei, CEO de Anthropic, a frenar el desarrollo de IA
    Visitantes caminan junto a un cartel con una mano humana y una robótica en la Expo Internacional China de Cadena de Suministro en Beijing, el lunes 22 de junio de 2026. AP/Ng Han Guan

Se espera que Trump aborde temas que incluyen la gobernanza de la IA con Xi en una reunión prevista para finales de septiembre

BEIJING- El Ministerio chino de Exteriores rechazó el lunes un llamado del director de Anthropic para que Estados Unidos frene las capacidades de inteligencia artificial de China, que formuló mientras argumentaba a favor de una desaceleración global del desarrollo de la IA.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, aborden la gobernanza de la IA, entre otros temas, en una reunión prevista para el 24 de septiembre.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió en un extenso ensayo publicado el sábado que “un liderazgo chino en IA supondría un grave peligro para Estados Unidos y el mundo”. Pidió mantener las restricciones a la venta a China de chips de IA de última generación y de equipos para fabricar chips, con el fin de preservar la ventaja de Estados Unidos en IA.

El Ministerio chino de Exteriores respondió a una pregunta sobre el ensayo de Amodei señalando que todas las partes deberían trabajar juntas en materia de IA.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/advierte-la-acnudh-que-todos-los-derechos-humanos-estan-en-riesgo-ante-el-avance-de-la-ia-NM23492618

“El alarmismo, la confrontación y la competencia despiadada solo perturbarán el proceso de gobernanza global de la IA, lo cual no beneficia a nadie”, afirmó el portavoz Guo Jiakun en una conferencia de prensa habitual el lunes.

Trump restó importancia el domingo a los llamados para que su gobierno intervenga y desacelere el desarrollo de la IA, al afirmar que Estados Unidos iba por delante de China en IA y que “quien gane la IA, gana”.

Amodei también pronosticó que un enjambre de “agentes” de IA podría ser capaz de apoderarse de internet en un plazo de seis a 12 meses, a menos que los investigadores acuerden desacelerar. Sostuvo que “marcar el ritmo a nivel global requerirá cooperación con China, el país autocrático con, por mucho, las capacidades de IA más avanzadas”.

Trump y Xi podrían hablar sobre la gobernanza de la IA en una cumbre

Se espera que Trump aborde temas que incluyen la gobernanza de la IA con Xi en una reunión prevista para finales de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/al-interior-de-las-conversaciones-sobre-el-fin-del-mundo-en-las-empresas-de-ia-IN23488981

Empresas chinas han desarrollado potentes modelos de IA que a menudo son más baratos de usar que los modelos avanzados de compañías con sede en Estados Unidos, aunque, según algunas mediciones, son igual de capaces.

Xi ha pedido establecer un marco global de gobernanza de la IA entre el Sur Global, al tiempo que presenta a China como pionera en la creación de una comunidad de IA de código abierto.

El jefe del Ministerio chino de Seguridad del Estado también ha pedido “acelerar el establecimiento de un sistema para prevenir y gestionar los riesgos de seguridad de la IA” en un artículo reciente.

Beijing acusa a EU de intentar frenarlo

En un editorial publicado el domingo, el periódico estatal chino Global Times desestimó el ensayo de Amodei por considerarlo una petición velada de “contener” a China. Señaló que el ensayo de Amodei puede parecer, en la superficie, centrado en la seguridad global de la IA, pero que está “repleto de disposiciones de contención dirigidas a China y es, en esencia, un ‘manual de la Guerra Fría’ para el sector de la IA”.

El ensayo de Amodei se publicó pocos días después de que el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura emitieran la semana pasada un aviso conjunto de ciberseguridad, en el que afirmaron que desarrolladores chinos de IA habían realizado esfuerzos “agresivos y maliciosos” para extraer, o “destilar”, capacidades de algunos de los modelos de IA más avanzados de Estados Unidos, como Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI.

El Ministerio chino de Comercio desestimó las afirmaciones de Estados Unidos, que tachó de infundadas, y señaló que muchas empresas de IA han utilizado la “destilación” de forma habitual. También afirmó que Estados Unidos buscaba un “monopolio de la industria de la IA”.

Tanto China como Estados Unidos quieren “asegurarse de que la otra parte no pueda establecer un cuello de botella tecnológico sobre ellos”, indicó Lizzi C. Lee, investigadora del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute.

“Así que, desde la perspectiva de Beijing, hay una pregunta evidente: si Estados Unidos quiere que China coopere en la seguridad de frontera mientras también restringe su acceso al cómputo de frontera, ¿cómo es exactamente esa cooperación?”, planteó Lee.

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