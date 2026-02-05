Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos

/ 5 febrero 2026
    Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
    La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Buscas conectividad sin costo? Descubre cómo conseguir el chip de CFE con internet gratis, llamadas y SMS. Conoce los requisitos y sedes oficiales aquí

Vivimos en una era donde no tener acceso a la red es, prácticamente, quedar fuera de la jugada. La conectividad ha dejado de ser un lujo para convertirse en una herramienta de supervivencia académica, laboral y social. Bajo esta premisa, la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha desplegado una estrategia ambiciosa para que las comunidades más alejadas y los sectores vulnerables no se queden atrás en la carrera digital.

Este esfuerzo no es casualidad, sino una respuesta directa a la necesidad de garantizar el acceso a las tecnologías de la información como un derecho humano. El programa se enfoca en distribuir chips con acceso gratis a servicios básicos, permitiendo que miles de mexicanos puedan navegar, estudiar y comunicarse sin que el costo de los datos móviles sea una barrera infranqueable en su economía diaria.

La distribución de estos dispositivos no es aleatoria; sigue una logística coordinada entre el gobierno federal y las autoridades estatales. Actualmente, se instalan módulos en puntos estratégicos donde el rezago digital es más evidente, priorizando siempre a quienes ya forman parte de otros apoyos gubernamentales, asegurando que la ayuda llegue a las manos correctas de forma directa y sin intermediarios.

CONECTIVIDAD PARA TODOS EL PLAN DE CFE

El paquete que ofrece este chip de CFE no es una simple prueba temporal. Se trata de una tarjeta SIM que otorga un paquete básico de datos móviles mensuales, minutos para llamadas nacionales e internacionales y mensajes de texto. Esta combinación es suficiente para que cualquier usuario realice trámites gubernamentales, acceda a plataformas educativas o simplemente mantenga el contacto con sus seres queridos en cualquier parte del país.

Es importante entender que este beneficio está diseñado principalmente para personas en zonas rurales o de difícil acceso, donde las compañías comerciales suelen no llegar o cobran tarifas elevadas. Al obtener este apoyo, los usuarios reciben una herramienta que fomenta la inclusión digital, permitiéndoles integrarse a la economía moderna y acceder a información que antes les era negada por su ubicación geográfica.

Para que el servicio funcione correctamente, existe un detalle técnico fundamental: el equipo del usuario debe estar desbloqueado y ser compatible con la red de la CFE. No todos los celulares soportan la tecnología de banda ancha utilizada por esta filial, por lo que es vital verificar este punto antes de acudir al módulo de entrega para evitar contratiempos durante la activación del servicio.

REQUISITOS PARA ASEGURAR TU CONEXIÓN

Si te interesa formar parte de este programa o conoces a alguien que lo necesite, debes saber que el proceso es totalmente personal y presencial. Las autoridades han establecido que los interesados deben acudir a las delegaciones del Bienestar o a los centros comunitarios donde se realicen las jornadas de entrega. Es indispensable llevar la documentación completa, pues no existen registros automáticos para la entrega de este apoyo federal.

Los documentos que debes tener a la mano son sencillos pero obligatorios para validar tu identidad y tu residencia. Se requiere una identificación oficial vigente, tu CURP actualizada y un comprobante de domicilio reciente. En el caso de que el beneficiario sea un menor de edad, el trámite debe ser realizado por un tutor legal, presentando el acta de nacimiento del aspirante para formalizar la entrega de la tarjeta SIM.

La disponibilidad de los chips está sujeta a los calendarios específicos de cada entidad y al inventario disponible en cada módulo. Por ello, se recomienda estar atento a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar. Este programa representa un paso sólido hacia un México más conectado, donde el internet móvil deje de ser una ventaja de pocos y se convierta en la base del desarrollo para todos.

DATOS CURIOSOS

· El chip utiliza la red propia de CFE para llegar a comunidades donde no hay señal comercial.

· El programa prioriza a estudiantes de nivel medio superior y superior en zonas marginadas.

· La CFE también instala puntos de Wi-Fi gratuito en plazas públicas y centros escolares de todo el país.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

