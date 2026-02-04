NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX

La NFL confirmó este miércoles que la agencia federal estadounidense ICE no llevará a cabo operativos de control migratorio ni estará desplegada durante el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La decisión se da tras semanas de especulación sobre una posible presencia de agentes migratorios en el mayor evento deportivo del año.

En una conferencia de prensa en San Francisco, Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, aseguró que no hay actividades de inmigración planificadas por parte de ICE ni redadas programadas alrededor del partido o los eventos relacionados con el Super Bowl.

Lanier explicó que la seguridad del evento será manejada por una combinación de agencias federales, estatales y locales, como en ediciones anteriores, pero sin la participación de ICE en operaciones migratorias.

El comunicado de la liga coincide con un memorando interno del comité anfitrión del área de la Bahía que fue compartido con autoridades locales, en el que se indica que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) confirmó la ausencia de ICE en el operativo de seguridad del Super Bowl.