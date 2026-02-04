NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX
Aclararon que la agencia no realizará operativos ni participará en controles migratorios, garantizando que la seguridad será exclusivamente para la protección de los aficionados
La NFL confirmó este miércoles que la agencia federal estadounidense ICE no llevará a cabo operativos de control migratorio ni estará desplegada durante el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
La decisión se da tras semanas de especulación sobre una posible presencia de agentes migratorios en el mayor evento deportivo del año.
En una conferencia de prensa en San Francisco, Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, aseguró que no hay actividades de inmigración planificadas por parte de ICE ni redadas programadas alrededor del partido o los eventos relacionados con el Super Bowl.
Lanier explicó que la seguridad del evento será manejada por una combinación de agencias federales, estatales y locales, como en ediciones anteriores, pero sin la participación de ICE en operaciones migratorias.
El comunicado de la liga coincide con un memorando interno del comité anfitrión del área de la Bahía que fue compartido con autoridades locales, en el que se indica que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) confirmó la ausencia de ICE en el operativo de seguridad del Super Bowl.
Aunque agentes federales estarán presentes para apoyar la seguridad general, su labor no incluirá acciones de inmigración.
Esta confirmación ocurre en medio de un clima político tenso, después de que altos funcionarios del DHS, incluida la secretaria Kristi Noem, habían sugerido en meses pasados que agentes de ICE podrían estar “por todas partes” durante el Super Bowl, lo que generó preocupación entre distintos sectores de la sociedad.
A pesar de estas declaraciones iniciales, la NFL y las autoridades han enfatizado que la seguridad del evento se enfocará exclusivamente en proteger a los asistentes y garantizar un ambiente seguro para todos.
El Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle en un enfrentamiento esperado por millones de aficionados, también contará con la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, un tema que incluso se cruzó con el debate sobre la presencia de ICE en redes sociales y declaraciones públicas previas.