Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados

El frente frío, el número 33 de la temporada, se ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este jueves, el frente frío 33 se desplazará por el sureste de México y península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales fuertes a intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla; además de lluvias fuertes en Puebla. La masa de aire polar asociada al sistema frontal, mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 70 a 90 km/h en costas de Veracruz; y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, península de Yucatán, y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Se pronostica la caída de nieve o aguanieve en cimas de los volcanes del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera asociada a una vaguada en altura y a la corriente en chorro subtropical propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el noroeste de México; mientras que, en el centro, suroeste y sur del territorio nacional, se pronostican lluvias y chubascos favorecidos por la entrada de humedad del océano Pacífico.

Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

El viernes, el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe, sin afectar México. Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, propiciando chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como lluvias aisladas en Puebla y Tabasco; además, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana en Yucatán y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país, manteniéndose ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana en interacción con una vaguada en altura sobre el noroeste de México y con el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias y chubascos en zonas del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano.

El sábado, la vaguada en altura en el noroeste del país continuará interaccionando con un canal de baja presión sobre el occidente de México, además del ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, condición que originará descenso de temperatura, así como lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

El domingo, la vaguada en altura dará origen a una circulación ciclónica sobre la península de Baja California, y en interacción con un canal de baja presión que prevalecerá sobre el occidente del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, chubascos en Sonora, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato, así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana.

Durante el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá escasa probabilidad de lluvia en el noreste, centro, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, además de mantener ambiente frío durante la mañana y noche en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 3 y máxima de 14 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 20 y una mínima de 7 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 21 y mínima de 8.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Veracruz; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: Tamaulipas.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa oeste de Baja California y costa de Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.