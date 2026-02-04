‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Luego de semanas de especulación en redes sociales, fue este miércoles cuando Telemundo confirmó oficialmente a Laura Zapata como nueva participante de ‘La Casa de los Famosos’, reality show que comenzará transmisiones este mes.

“¿Que si estoy confirmada en ‘La Casa de los Famosos’? Claro que sí. Yo, Laura Zapata, vengo con todo a la nueva temporada. No vengo a pedir permiso, vengo a ocupar mi lugar”, expresó la primera actriz en el video con el que fue presentada.

Además de la hermana de Thalía, también fueron confirmadas la creadora de contenido mexicana Caeli y la influencer colombiana Yina Calderón, quien cuenta con experiencia previa en este tipo de formatos tras su participación en la versión colombiana del reality.