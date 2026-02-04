‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

/ 4 febrero 2026
    ‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
    Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa. FOTOS: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSTLMD

La villana de telenovelas fue anunciada junto a la creadora de contenido Caeli y la influencer colombiana Yina Calderón

Luego de semanas de especulación en redes sociales, fue este miércoles cuando Telemundo confirmó oficialmente a Laura Zapata como nueva participante de ‘La Casa de los Famosos’, reality show que comenzará transmisiones este mes.

“¿Que si estoy confirmada en ‘La Casa de los Famosos’? Claro que sí. Yo, Laura Zapata, vengo con todo a la nueva temporada. No vengo a pedir permiso, vengo a ocupar mi lugar”, expresó la primera actriz en el video con el que fue presentada.

Además de la hermana de Thalía, también fueron confirmadas la creadora de contenido mexicana Caeli y la influencer colombiana Yina Calderón, quien cuenta con experiencia previa en este tipo de formatos tras su participación en la versión colombiana del reality.

DE LAS TELENOVELAS A LOS REALITY SHOWS

Laura Zapata no es ajena a los programas de competencia. En años recientes se integró a las filas de TV Azteca al participar en MasterChef Celebrity México, donde compitió con figuras como Stephanie Salas y Paty Navidad, entre otros.

En 2023 se sumó al elenco de ‘Secretos de Villanas’, donde compartió cámara, anécdotas y enfrentamientos con actrices como Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier y Aylín Mujica.

Posteriormente, Zapata volvió a colaborar con Telemundo en ‘Top Chef VIP’, reality grabado en Colombia, donde logró colocarse entre las participantes finalistas.

¿QUÉ PASA CON ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’?

Esta confirmación forma parte de la segunda tanda de participantes revelados por Telemundo para la sexta edición de su reality estelar.

Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda fueron los primeros nombres anunciados para este proyecto, producido por Endemol México y conducido por Javier Poza y Jimena Gallego. El programa arrancará el próximo 17 de febrero a través de la señal de la televisora hispana en Estados Unidos.

