Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer

Este desenlace ocurre apenas unos días después de que la familia iniciara una campaña de recaudación en GoFundMe para costear los tratamientos médicos de Lily. El diagnóstico era sumamente complejo, pues la enfermedad no solo había regresado, sino que se había extendido de manera agresiva a zonas críticas. El mensaje de José no solo fue de despedida, sino de una profunda conexión espiritual, asegurando que su madre ahora se convierte en su mayor ángel de la guarda , dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de quienes la conocieron.

El mundo del espectáculo y los seguidores de la familia Márquez se despertaron con una noticia desgarradora. Lilia Márquez Landa , hermana mayor de la reconocida cantante Edith Márquez , falleció tras enfrentar una de las pruebas más duras que la vida puede imponer: una batalla persistente y dolorosa contra el cáncer . Fue su hijo, José Camar , quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales confirmó la partida de su madre, destacando que se fue rodeada de amor y profundamente agradecida por las muestras de cariño que recibió hasta el último suspiro.

A pesar de que los médicos ya habían canalizado a Lilia a la unidad de cuidados paliativos tras haber agotado las opciones curativas, la esperanza de la familia se mantuvo firme hasta el final. Buscaron alternativas y pidieron apoyo colectivo para que Lily pudiera seguir luchando por estar al lado de su hijo. Lamentablemente, la complejidad de la metástasis aceleró el proceso, dejando a la comunidad artística y a los fans de la ex-Timbiriche en un estado de profunda consternación ante la pérdida de una mujer que fue descrita siempre como un ejemplo de fortaleza.

UN DIAGNÓSTICO QUE CAMBIÓ TODO

Para entender la magnitud de esta pérdida, es necesario retroceder en el historial clínico que Lily enfrentó con una valentía admirable. Según reveló la propia Edith Márquez en entrevistas previas, tanto su hermana como su madre fueron diagnosticadas con cáncer de mama años atrás. En el caso de Lilia, esto derivó en una mastectomía y un proceso de recuperación que, en 2019, parecía haber tenido éxito al entrar en una etapa de remisión. Durante ese tiempo, la familia celebró la vida, creyendo que el peligro había pasado definitivamente.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Hace aproximadamente tres años, el cáncer regresó con una fuerza renovada. José Camar detalló que la enfermedad comenzó afectando los huesos para luego diseminarse de manera incontrolable hacia las meninges, el cerebro y la médula ósea. El Instituto Nacional del Cáncer explica que este proceso de reproducción celular descontrolada es el que genera los tumores que eventualmente se desplazan a otras partes del cuerpo, un fenómeno conocido como metástasis, que en el caso de Lilia, comprometió funciones vitales.

La lucha de Lily no solo fue física, sino emocionalmente agotadora para todo su entorno. En un video compartido apenas el pasado 26 de enero, se podía ver a una Lilia vulnerable pero con deseos de vivir, expresando que sentía que aún tenía mucho por recorrer junto a su hijo. Los doctores, al notar que los tratamientos convencionales ya no daban resultados positivos, recomendaron el enfoque en la calidad de vida a través de paliativos, un momento que marcó el inicio del último capítulo de su historia terrenal.

EL VÍNCULO INQUEBRANTABLE ENTRE HERMANAS

La relación entre Edith y Lilia siempre trascendió los lazos de sangre; eran mejores amigas y confidentes. Para la intérprete de ”Besos de ceniza”, Lily era su pilar, la hermana mayor que le enseñó lecciones invaluables de vida y resiliencia. En diversas entrevistas, Edith confesó que la salud de su hermana siempre fue su prioridad, al punto de que, durante sus conciertos, su mente y corazón estaban en el hospital o en casa con ella, sufriendo por las complicaciones que surgieron incluso tras las cirugías reconstructivas.

Lilia, por su parte, nunca ocultó el orgullo que sentía por su hermana menor. En sus redes sociales, era común ver publicaciones donde la llamaba “la mejor cantante de México” y recordaba con nostalgia una infancia llena de juegos, viajes y felicidad. Para ella, Edith no era solo la estrella de la música, sino esa niña hermosa con la que compartió sus mejores años. Esta conexión hizo que el dolor de la cantante fuera evidente ante cada recaída de Lily, a quien siempre describió como una mujer de mucho valor.

Hasta el cierre de esta nota, Edith Márquez no ha emitido una declaración oficial en sus plataformas digitales, lo cual es comprensible dada la cercanía del suceso. Se espera que en los próximos días la familia realice los servicios funerarios en privado para honrar la memoria de una mujer que, a pesar de la adversidad, nunca dejó de agradecer por la vida. El legado de Lilia queda vivo en su hijo José y en la música de su hermana, quien seguramente encontrará en este dolor la inspiración para seguir honrando su memoria.

DATOS SOBRE LILIA MÁRQUEZ

· Lilia Márquez era la hermana mayor de Edith y su mayor fan declarada en redes sociales.

· El cáncer de mama es una de las enfermedades que más ha afectado a la familia Márquez, impactando a madre e hija.

· En 2019, la familia celebró una remisión que duró casi tres años antes de la recaída.

· La campaña en GoFundMe logró movilizar a cientos de seguidores de la cantante en tiempo récord.

· La metástasis en meninges es considerada una de las complicaciones más agresivas y difíciles de tratar en oncología.