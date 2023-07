Reduciría la OTAN los pasos para el ingreso de Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este lunes que los aliados estudian reducir, de dos a un solo paso, el proceso de adhesión de Ucrania, con ocasión de la cumbre que celebrarán el martes y el miércoles en Lituania.

Stoltenberg destacó en una rueda de prensa previa a la cumbre de Vilna que una de las propuestas que están discutiendo los aliados para acercar a Ucrania a la organización es la de suprimir el plan de acción para la adhesión (MAP, por sus siglas en inglés) para Kiev, por lo que se pasaría “de un proceso de dos pasos a un proceso de un solo paso”.

En una comparecencia junto al anfitrión de la cumbre, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, Stoltenberg aseguró que, por el momento, sigue abierto a lo que decidirán los líderes.

”Se están celebrando consultas y hoy tendrán lugar otras reuniones. Pero estoy seguro de que todos los aliados estarán de acuerdo en un mensaje muy claro también en lo que respecta a Ucrania”, explicó.

Ucrania presentó su candidatura a entrar en la Alianza aunque Zelenski reconoció las dificultades para ello mientras el país siga en guerra con Rusia.

Por el momento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que Ucrania no está preparada para adherirse a la organización a causa de la guerra de agresión de Rusia, pero también que debe cumplir otros requisitos como el de mayor democratización.

Y TURQUÍA LE QUITA EL VETO A SUECIA

Turquía levantó este lunes su veto al ingreso de Suecia en la OTAN, según indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.

El político noruego realizó el anuncio después de mantener una reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Vilna, un día antes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en la capital lituana.

“Este es un día histórico porque tenemos un compromiso claro de Turquía para enviar los documentos de ratificación (para el ingreso de Suecia en la OTAN) a la Gran Asamblea Nacional (parlamento turco) y de trabajar de manera estrecha con la asamblea para garantizar la ratificación”, declaró Stoltenberg.

No obstante, recalcó que no conoce los plazos exactos en los que Turquía ratificará el ingreso sueco en la Alianza. Sobre Hungría, que tampoco ha ratificado aún la entrada de Suecia, recordó que Budapest había asegurado en el pasado que no sería el último país en dar luz verde a la entrada de Estocolmo.

Suecia y Finlandia cambiaron la posición de neutralidad que habían mantenido durante tres décadas y, tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, solicitaron su ingreso en la OTAN.

Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la Alianza en abril de 2023.

Con información de medios