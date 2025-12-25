Captan a José Ramón López Beltrán en exclusiva tienda de Houston

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado al salir de una tienda de lujo en Houston, Texas. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, López Beltrán salió de la boutique de la firma italiana Loro Piana cargando bolsas, una de ellas de color naranja, presuntamente de la marca Hermès.

Loro Piana es una marca especializada en tejidos de alta gama, reconocida por su enfoque en el “quiet luxury” (lujo discreto) y el uso de las fibras más finas del mundo.