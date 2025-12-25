Captan a José Ramón López Beltrán en exclusiva tienda de Houston

El hijo mayor del expresidente López Obrador fue grabado saliendo de la boutique Loro Piana en Texas; el hecho reaviva críticas por el estilo de vida de la familia

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado al salir de una tienda de lujo en Houston, Texas. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, López Beltrán salió de la boutique de la firma italiana Loro Piana cargando bolsas, una de ellas de color naranja, presuntamente de la marca Hermès.

Loro Piana es una marca especializada en tejidos de alta gama, reconocida por su enfoque en el “quiet luxury” (lujo discreto) y el uso de las fibras más finas del mundo.

El hijo mayor del exmandatario vestía una sudadera negra y fue grabado mientras caminaba hacia su vehículo tras realizar sus compras en una de las zonas exclusivas de la ciudad texana.

Este episodio se suma a otros señalamientos contra los hijos de López Obrador. En julio de este año, su hermano Andrés López Beltrán fue captado en un hotel de Tokio, Japón, donde supuestamente gastó más de 177 mil pesos en hospedaje.

En 2022 se reveló que José Ramón vivía en una residencia en Houston propiedad de un directivo de Baker Hughes, empresa con contratos millonarios en Pemex.

Actualmente, diputados del PAN mantienen una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los hijos del exmandatario por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, acusaciones que José Ramón López Beltrán ha rechazado tajantemente, asegurando que su reputación se ha construido con integridad.

