Reporteros de CNN, MS NOW y Politico siguen sin acceso a Casa Blanca pese a fallo judicial

Los medios de comunicación solicitaron en un escrito judicial una audiencia inmediata para abordar su continua prohibición de acceso a los terrenos de la Casa Blanca.

Un juez federal bloqueó temporalmente a primera hora del jueves la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir el acceso de tres medios de comunicación a los terrenos de la Casa Blanca y afirmó que CNN , MS NOW y Politico deben recuperar su acceso. Sin embargo, reporteros de los tres medios dijeron que aún no tenían acceso unas horas después del fallo.

Este ir y venir es el más reciente en lo que ha sido un enfrentamiento extraordinario entre Trump y la prensa cuya cobertura no le agrada.

El presidente republicano anunció por primera vez el viernes pasado que prohibía el acceso a esos medios, arremetiendo contra lo que calificó de “noticias falsas”, y más tarde argumentó que su cobertura era un riesgo para la seguridad nacional. En una demanda conjunta, los medios señalados alegaron que el veto era una flagrante violación de la Primera Enmienda porque los señalaba por el contenido de su cobertura.

En su resolución nocturna, el juez federal de distrito Timothy Kelly ordenó a la Casa Blanca “devolver, restablecer y restaurar de inmediato” el acceso de los tres medios. Señaló que habían cumplido con los requisitos legales necesarios para obtener una orden de restricción temporal, vigente por 14 días, y que era probable que lograran demostrar que sus credenciales fueron revocadas sin las debidas garantías procesales.

“Es un listón alto, pero los demandantes lo han cumplido”, escribió.

Kelly —nominado por Trump en 2017 y que ordenó que se restablecieran las credenciales a un reportero de CNN en un caso similar en 2018—, dijo también que el gobierno debe tener estándares claros sobre las conductas que provocarían la retirada de una acreditación de prensa. Calificó el criterio de cobertura objetable descrito en las cartas que la Casa Blanca envió a los medios como “tan vago que apenas sirve de nada”.

El juez dejó claro también que no aceptaba el argumento del gobierno de que la cobertura de esos grupos ponía en peligro la seguridad nacional, y señaló que el propio Trump no había utilizado ese argumento al principio, centrándose únicamente en lo que calificó de cobertura negativa.

“Nada en el expediente (...) sugiere que la revocación de las credenciales permanentes de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, escribió.

El fallo se produjo después de que Kelly escuchase los argumentos de las partes en una audiencia urgente celebrada el miércoles. Este tipo de órdenes suelen tener por objeto preservar el statu quo mientras el tribunal realiza una revisión más detallada del caso.

“Este es un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho”, dijo Theodore Boutrous Jr., abogado de los medios, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Agradecemos enormemente la rápida actuación del tribunal”.

Pero unas horas después del fallo, reporteros de esos medios dijeron que no se les permitió entrar a la Casa Blanca.

La Casa Blanca no respondió a correos electrónicos enviados por The Associated Press para solicitar comentarios sobre la orden y preguntar si se permitiría la entrada a los reporteros.