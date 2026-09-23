Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch reciben a Elvis Guerra en Palacio Nacional tras ataque en Juchitán
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El artesano y diseñador de Oaxaca se reunió con autoridades federales tras denunciar extorsiones y agresiones armadas contra su domicilio en el Istmo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibieron en el Palacio Nacional al diseñador muxe Elvis Guerra. La reunión privada tuvo como fin atender las denuncias del creador oaxaqueño sobre la violencia, las amenazas y la extorsión que enfrenta en el Istmo de Tehuantepec.
El caso escaló a nivel federal luego de que sujetos armados dispararan contra la fachada de su casa y taller en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El atentado ocurrió tras la negativa del artista a pagar una cuota de extorsión de 200 mil pesos exigida por grupos delictivos.
Las presiones comenzaron vía mensaje de texto poco después de que inauguró un salón de eventos en su comunidad, intensificándose hasta derivar en el ataque a balazos.
SU RELEVANCIA COMO DISEÑADOR
Elvis Guerra, además de ser diseñador, es poeta y defensor de la comunidad zapoteca. Pero es reconocido a nivel nacional por haber participado en la elaboración del vestuario tradicional que utilizó la presidenta Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia.
COBRO DE PISO, UN PROBLEMA SISTEMÁTICO EN JUCHITÁN
Durante los encuentros con las autoridades, el diseñador expuso que el cobro de piso es un problema sistemático en la zona, afectando diariamente a comerciantes, emprendedores y familias. Ante este panorama, solicitó la presencia e implementación de operativos de seguridad permanentes en el Istmo de Tehuantepec.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INVESTIGACIONES
Esquema de seguridad: El Gobierno Federal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca activaron medidas de resguardo para garantizar la integridad de Elvis Guerra y su familia.
Identificación de sospechosos: Las primeras líneas de investigación confirman el delito de extorsión y señalan como probables responsables a un hombre y una mujer que se desplazaban a bordo de un vehículo compacto.