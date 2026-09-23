Hakimi irá a juicio por abuso, aunque Mbappé, con su testimonio, podría cambiar el curso de la investigación

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    Hakimi irá a juicio por abuso, aunque Mbappé, con su testimonio, podría cambiar el curso de la investigación
    Con el rechazo del recurso ante el Tribunal de Casación, el proceso judicial contra Hakimi continuará ante una corte criminal francesa. FOTO: ESPECIAL

La máxima instancia judicial francesa confirmó que el futbolista marroquí deberá enfrentar el proceso penal por la acusación que data de 2023

El caso que involucra a Achraf Hakimi desde febrero de 2023 entró en una nueva etapa judicial. El Tribunal de Casación de Francia rechazó el recurso presentado por la defensa del futbolista y confirmó que deberá enfrentar un juicio por una acusación de violación.

La resolución mantiene firme la decisión que previamente había tomado el Tribunal de Apelación de Versalles, por lo que el jugador será llevado ante la Corte Criminal Departamental de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre. Por el momento, no existe una fecha establecida para el juicio.

Los hechos investigados ocurrieron el 25 de febrero de 2023, cuando una joven acudió al domicilio que Hakimi tenía en Boulogne-Billancourt, en las inmediaciones de París.

Posteriormente, la mujer presentó una denuncia por una presunta agresión sexual. Hakimi ha negado las acusaciones desde el inicio de la investigación, mientras que su defensa sostiene que los elementos de su versión deberán ser analizados durante el juicio.

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La decisión conocida este miércoles no determina la culpabilidad ni la inocencia del futbolista. El Tribunal de Casación únicamente rechazó el recurso de la defensa contra la decisión de enviarlo a juicio, después de que otras instancias judiciales consideraran que existían elementos suficientes para que el caso fuera llevado ante un tribunal.

El procedimiento llega después de más de tres años de investigaciones y recursos judiciales. En junio pasado, el Tribunal de Apelación de Versalles había ratificado el envío de Hakimi a juicio, determinación que posteriormente fue impugnada por sus abogados.

MBAPPÉ, POSIBLE TESTIGO

Uno de los nombres que podría adquirir relevancia durante el proceso es Kylian Mbappé, excompañero de Hakimi en el Paris Saint-Germain y actualmente jugador del Real Madrid.

Mbappé fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023, durante las primeras etapas de la investigación, y habló sobre una conversación que había mantenido con Hakimi después de los hechos denunciados.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, Mbappé declaró inicialmente que Hakimi le había hablado de caricias mutuas en zonas íntimas y que, según lo que había entendido, no había percibido un rechazo por parte de la joven.

Posteriormente, el delantero francés presentó una declaración en la que matizó aquella primera versión y aseguró que Hakimi nunca le había mencionado caricias en los genitales de la denunciante.

Sin embargo, según lo informado sobre la resolución del Tribunal de Apelación de Versalles, los magistrados consideraron relevantes las primeras declaraciones de Mbappé y no estimaron suficiente la modificación posterior para cambiar la decisión de enviar el caso a juicio.

Ahora, con el rechazo del recurso ante el Tribunal de Casación, el proceso judicial continuará ante una corte criminal francesa. La fecha deberá ser determinada por las autoridades correspondientes y será durante el juicio cuando las partes podrán presentar y confrontar sus respectivos argumentos y pruebas.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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