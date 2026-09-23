¡Atención! BBVA cambiará su horario de atención en sucursales a partir del 5 de octubre

El banco BBVA México anunció que a partir del próximo lunes 5 de octubre, sus más de mil 500 sucursales en el país tendrán un nuevo horario de atención. Por lo que la institución bancaria solicitó a sus clientes tomar en cuenta los ajustes para que no se vean afectadas sus operaciones financieras.

¿CUÁL ES EL NUEVO HORARIO DE LAS SUCURSALES DE BBVA? A través de un comunicado, BBVA México dio a conocer que a partir del 5 de octubre el horario de atención en sus sucursales comerciales que tienen alrededor de la República Mexicana abrirán de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Es decir, el horario se recortará media hora de la jornada habitual de los bancos, ya que actualmente operan de 8:30 de la mañana a 16:00 horas de la tarde.

Mientras que para aquellas sucursales que abren los sábados conservarán su horario habitual, de 9:00 de la mañana a 14:30 horas de la tarde. Este cambio de horario, hace que BBVA esté a la par de gran parte de las instituciones bancarias comerciales en México: Banamex, Banorte y Santander, las cuales mantienen abiertas sus oficinas de 9:00 de la mañana a 16:00 horas de la tarde de lunes a viernes. Scotiabank, por lo contrario, continúan abriendo a las 8:30 de la mañana y cierran a las 16:00 horas de la tarde.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS? Pero en el caso de los cajeros automáticos que se encuentran al interior de las sucursales bancarias, no tendrán ninguna modificación en sus operaciones y permanecerán abiertas las 24 horas del día. Los clientes de BBVA podrán seguir realizando retiros, depósitos y otras operaciones sin restricción de horario en el cajero automático, incluso fuera del nuevo esquema de atención en ventanilla. Así que exhortó a sus clientes a hacer uso de sus canales digitales, que también se encontrarán disponibles las 24 horas; por lo que se pueden llevar a cabo operaciones que se pueden resolver sin necesidad de acudir directamente a la sucursal.

¿QUÉ OPERACIONES PUEDO HACER SIN NECESIDAD DE IR A LA SUCURSAL? Estas son el uso de la aplicación o el sitio web de BBVA donde se pueden realizar transferencias nacionales e internacionales de forma rápida y segura utilizando biometría o claves; así como movimientos y acciones, donde el usuario puede consultar saldos y movimientos de cuentas y tarjetas, tanto de débito como de crédito. También se puede enviar y recibir dinero con Bizum, así como pagar tus recibos de servicios no domiciliados y efectuar pagos sin efectivo ni tarjetas físicas mediante Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. La banca digital también es posible hacer contratación de créditos se pueden iniciar trámites de una hipoteca, personal o de nómina. También será posible contratar o apartar a fondos de inversión y planes de pensiones, solicitar préstamos o seguros, así como firmar documentos con la firma electrónica desde tu hogar, la cual tendrá validez jurídica sin acudir a una oficina.

¿QUÉ OPERACIONES EXIGEN IR A LA SUCURSAL BANCARIA? Aunque muchas las operaciones se pueden hacer desde la app bancaria, el sitio web o por línea telefónica, existen otras que no son posible realizarse a distancia y exigen acudir en persona a la sucursal. Entre las operaciones necesarias son abrir una cuenta nueva o cancelarla de forma definitiva, así como la solicitud de tarjetas de crédito o débito nuevas. Mientras que, aunque iniciar el trámite de un crédito se puede hacer desde casa, su contratación requiere la intervención de un ejecutivo, en cualquiera de sus modalidades personales, hipotecarios o automotrices.

Otro trámite al cual es necesario acudir a ventanilla es el retiro y depósito en efectivo de montos altos, si superan los 10 mil pesos exigen doble autenticación mediante un código dinámico o token físico, y desde el 1 de julio de 2026 los montos iguales o superiores a 140 mil pesos requieren identificación oficial y validación biométrica obligatoria en ventanilla. Depósitos hechos a nombre de un tercero también quedan sujetos a este trámite presencial, sin importar el monto, el cliente debe presentar identificación oficial del ordenante y precisar el motivo del pago. Aunado, el cambio de divisas en ventanilla, cobro de cheques de forma presencial y operaciones con CETES o instrumentos de inversión que requiere confirmación física, tampoco tienen alternativa digital; lo mismo con trámites vinculados a poderes notariales y las aclaraciones de cuenta que necesitan resolución especial.

Temas

Apps Bancos

Localizaciones

México

Organizaciones

BBVA

