Huracán ‘Polo’ toma fuerza y regresa a la categoría 5; afectará con lluvias a cinco estados

El huracán ‘Polo’ retomó fuerza la tarde de este miércoles y regresó a Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Hasta las 19:00 horas, ‘Polo’ se encontraba a 235 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima; el meteoro se había intensificado rápidamente y presentaba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 310 km/h. ‘Polo’ se desplaza hacia el noroeste a 9 km/h y se mantenía a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Agregó que su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país y se mantenía zona de prevención por efectos de vientos desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Esta mañana, el huracán ‘Polo’ había bajado a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y mantenía su desplazamiento frente a las costas de Guerrero y Colima. Debido a su distancia, el SMN de la Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantienen la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán y desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, en Jalisco.

‘POLO’ PROVOCARÁ LLUVIAS TORRENCIALES Su amplia circulación generará en las próximas horas lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y este) y en Guerrero (costa y oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Colima; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco (sur) y Oaxaca (oeste); vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, y disminuyendo durante la tarde en la costa de Oaxaca (oeste). Asimismo, se pronostica que ‘Polo’ genere oleaje de 6 a 8 metros (m) de altura, sin descartar alturas mayores, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 m en costas de Jalisco y Oaxaca. Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil. TRAYECTORIA DE ‘POLO’ Según lo establecido por Conagua, esta es la trayectoria de ‘Polo’: - Jueves 24 de septiembre a las 00:00 horas: Huracán categoría 4 a 230 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. - Jueves 24 de septiembre a las 12:00 horas: Huracán categoría 4 a 245 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. - Viernes 25 de septiembre a las 00:00 horas: Huracán categoría 4 a 350 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jalisco. - Viernes 25 de septiembre a las 12:00 horas: Huracán categoría 4 a 475 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco. - Sábado 26 de septiembre a las 00:00 horas: Huracán categoría 4 a 575 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. - Sábado 26 de septiembre a las 12:00 horas: Huracán categoría 4 a 490 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. - Domingo 27 de septiembre a las 12:00 horas: Huracán categoría 3 a 365 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. - Lunes 28 de septiembre a las 12:00 horas: Huracán categoría 2 a 125 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.

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