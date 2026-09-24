Sin alimentos por falta de dinero, 2.6 millones de hogares: Inegi

CDMX.- El hambre causó estragos en 2.6 millones de hogares debido a la falta de dinero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. El año pasado, 6.5% de los hogares experimentaron alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de recursos económicos, según las entrevistas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplicó en 7.3 millones de viviendas.

Tabasco tuvo el mayor registro, con 15.3% de los hogares sin acceso a alimentos, y le siguió Oaxaca, donde 10.1% de viviendas padecieron el mismo problema. Entre los 753 municipios censados destacó San Martín Peras, Oaxaca, donde 47% de los hogares alguna vez quedaron sin alimentos y fue la mayor tasa del país; el segundo lugar fue Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, con 41.6%. Las cifras reflejan un problema de poder adquisitivo, explicó el director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández García. El acceso a los alimentos no depende sólo de que exista oferta, sino de que los hogares tengan ingresos suficientes y estables para adquirirlos, dijo durante una entrevista. “Cuando el ingreso disponible es limitado, cualquier alza en el precio de alimentos o en otros gastos esenciales puede reducir la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades”, expuso.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.... pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

Desde su punto de vista, para reducir este problema se requieren medidas de corto plazo, como apoyos focalizados a los hogares más vulnerables, pero también soluciones estructurales: mayor generación de empleo formal, mejores ingresos y crecimiento de la productividad. “El reto no es sólo garantizar la disponibilidad de alimentos, sino que las familias tengan la capacidad económica para acceder a ellos de manera suficiente y constante”, opinó Hernández García.

PROGRAMAS SOCIALES El investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, consideró necesario revisar los programas de alimentación que se otorgan actualmente a nivel estatal, y ligarlos a las encuestas del Inegi. “La actual administración debería revisar cuáles son las zonas más vulnerables y focalizar los programas de alimentación”, dijo. La Encuesta Intercensal reveló que 41.4% de los hogares obtuvieron ingresos monetarios a través de programas sociales del gobierno federal o estatal. Estos incluyen becas de estudiantes, pensiones para adultos mayores o personas con discapacidad, así como apoyos destinados a jóvenes o a campesinos, entre otros.

Guerrero tuvo el mayor registro, con 57% de los hogares con programas gubernamentales y le siguió Oaxaca, donde 56.9% obtuvieron estos apoyos. Los programas sociales recibirán más de un billón de pesos durante 2027, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el 8 de septiembre.

MENORES DE EDAD La encuesta del organismo público autónomo, que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín, encontró que 3.9% de hogares tuvieron algún integrante menor de 18 años que sintió hambre, pero no comió por falta de dinero o recursos. Tabasco y Guerrero continuaron encabezando la lista, al registrar 9.5% y 6.1% de los hogares en esta situación, respectivamente. Los alimentos que agrupa la canasta del Inegi costaron en promedio 2 mil 563 pesos mensuales durante agosto en comercios de las ciudades del país, un incremento de 4.5% en comparación con el mismo mes del año pasado, por arriba de la inflación, cuya tasa fue de 3.3% en el periodo similar.

El #INEGI por primera vez realiza la medición de la Pobreza Multidimensional.



La población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene... pic.twitter.com/oKMvE8eFNv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2025

La canasta alimentaria costaba mil 264 pesos en agosto de 2024, es decir, su precio se duplicó durante los últimos 12 años. Al monitorear los comercios establecidos en las zonas rurales, el instituto encontró que los alimentos que agrupa su canasta costaron en promedio mil 911 pesos mensuales en agosto, 3.2% más que en 2025 y también el doble de hace 12 años.

La directora de Estudios Económicos de Banamex, Guillermina Rodríguez, expuso que los aumentos de las canastas alimentarias estarían incorporando el repunte de la inflación de frutas y verduras, que llegó a 4.1% en agosto desde 2.1% del mes previo. Prevé que para el resto del año esta tendencia se mantenga y la inflación cierre en 4%, generando alzas permanentes en el valor de la canasta alimentaria. Este jueves, el Inegi dará a conocer su reporte de inflación correspondiente a la primera mitad de septiembre.

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