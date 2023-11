Reporteros sin Fronteras acusa a Israel y Hamás ante la CPI por crímenes de guerra contra periodistas

Reporteros Sin Fronteras afirmó que los ataques en contra de un grupo de periodistas en el sur de Líbano y que provocaron la muerte videógrafo de Reuters Issam Abdallah y causó heridas a otros seis periodistas de Reuters, AFP y Al Jazeera mientras cubrían los enfrentamientos en la frontera sur de Líbano el pasado 13 de octubre, fueron deliberados y no accidentales, ya que los reporteros estaban identificados claramente como miembros de la prensa

Christophe Deloire, secretario general de RSF, explicó que “ la amplitud, la gravedad y la repetición de crímenes internacionales contra los periodistas, en particular en Gaza, necesitan una investigación prioritaria del fiscal de la CPI. La pedimos desde 2018. Los acontecimientos trágicos actuales demuestran la extrema urgencia de su movilización ”.

Esto se debe a que Palestina es parte en la convención de esta instancia judicial internacional, no así Israel.

“Lo que podemos demostrar con hechos, con evidencia hasta el momento, es que el lugar en el que se encontraban los periodistas fue un blanco explícito... y claramente se les podía identificar como periodistas”, explicó el director de la oficina de RSF para Oriente Medio, Jonathan Dagher a The Associated Press. “Se demuestra que la muerte de Issam Abdallah no fue un accidente”, añadió.