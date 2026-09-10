Reporteros veteranos de The Washington Post se unen a relanzamiento de nuevo medio local

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    Reporteros veteranos de The Washington Post se unen a relanzamiento de nuevo medio local
    Reporteros veteranos de The Washington Post presentan The Washington Sun. almudena.ariza/Instagram

En febrero pasado, la dirección del emblemático diario que destapó el caso Watergate confirmó su reestructuración y una masiva ronda de despidos que afectó a unos 300 de los 800 periodistas en plantilla, según The New York Times

WASHINGTON- Casi 30 reporteros que trabajaron por décadas en The Washington Post antes del masivo recorte de aproximadamente el 30 % de su plantilla se unieron al relanzamiento de un medio local que servirá de “experimento” para comprobar la viabilidad de una publicación de noticias locales y nacionales.

El nuevo diario en línea nació a partir de la revitalización y el cambio de nombre del ahora extinto portal NOTUS (Noticias de Estados Unidos) para reflejar el nuevo rumbo hacia una mayor cobertura de sucesos locales y deportivos, las redacciones del Post que más sufrieron tras los despidos de principios de este año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tras-despidos-masivos-en-the-washington-post-esta-muriendo-a-oscuras-la-democracia-en-eu-IA19199634

”Hoy nace The Washington Sun y, con él, la convicción de que podemos reinventar el periódico tradicional para la era digital. Espero que se sumen a nuestra órbita”, escribió este miércoles la conocida excolumnista de The Washington Post, Dana Milbank, ahora parte del nuevo medio junto a 27 de sus antiguos colegas.

Según Milbank, los reporteros se embarcan ahora en “un gran experimento para comprobar si existe un mercado en la capital del país para una publicación que cubra las noticias locales, la cultura y los deportes que constituyen el tejido que une a cualquier comunidad”.

”También aspiramos a demostrar que una publicación de información general que combine noticias nacionales y locales puede ser viable en el siglo XXI”, escribió.

NOTUS fue lanzado en 2023 por el fundador de Politico, Robert Allbritton, con una redacción de poco más de 40 personas, que ahora se extiende a 110 reporteros bajo la nueva sombrilla de The Washington Sun.

Entre los 28 veteranos de The Washington Post que ahora trabajan para el nuevo medio se incluyen Milbank, el crítico culinario Tom Sietsema, un gran número de periodistas deportivos y varios meteorólogos de la antigua redacción de El Tiempo en el Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos desde el 2013.

En febrero pasado, la dirección del emblemático diario que destapó el caso Watergate confirmó su reestructuración y una masiva ronda de despidos que afectó a unos 300 de los 800 periodistas en plantilla, según The New York Times.

Esto llevó a la desaparición de las secciones de deportes, de libros y el pódcast diario ‘Post Reports’ del periódico, que además redujo drásticamente la información local e internacional con el despido de corresponsales extranjeros y enviados especiales, lo que supuso la desaparición de todo el equipo de Oriente Medio y de Ucrania.

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