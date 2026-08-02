Republicano acusado de apuntar con pistola a su exmujer no deja candidatura al Congreso

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    Republicano acusado de apuntar con pistola a su exmujer no deja candidatura al Congreso
    Las acusaciones de violencia doméstica están poniendo en riesgo el escaño de Ohio para el Partido Republicano que, antes de que estallara el escándalo, se daba por seguro. ESPECIAL.

Hace días la exmujer del congresista, Emily Moreno, hija del también republicano Bernie Moreno, denunció a su exmarido por violencia familiar y por amenazas

ASHINGTON.- El representante republicano de Ohio en el Congreso, Max Miller, anunció este domingo que no abandonará su carrera a la reelección para los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre, pese a las acusaciones de maltrato por parte de su exmujer, incluso de apuntarla con una pistola, y que él negó a través de un video en su cuenta de X.

“No me voy a retirar de esta contienda, voy a ganar en noviembre”, aseguró Miller en el video de casi veinte minutos en el que explicaba sus razones para seguir en la contienda electoral.

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El congresista aseguró que “esta elección va más allá de ganar un escaño para el Partido Republicano en noviembre: se trata de mi familia, de nuestra hija, de preservar nuestros valores y de exigir responsabilidades a los medios y a otras personas que han actuado de manera increíblemente imprudente”.

La exmujer del congresista, Emily Moreno, hija del también republicano Bernie Moreno, denunció a su exmarido por apuntarle con una pistola en la cabeza, por quemarle el pecho y el estómago al lanzarle agua caliente, fracturarle la clavícula y causarle contusiones en el hombro.

Además, y según los documentos judiciales, la hija de la pareja le llegó a decir a su madre: “Papá te va a matar”. Miller negó todas las acusaciones, “voy a utilizar mi plataforma para exponer los hechos de una manera muy sincera. Y permítanme comenzar con la acusación más dolorosa de todas: nunca he abusado de nuestra hija”.

El senador Bernie Moreno aseguró este domingo, tras hacerse público el video, que Miller no debería estar en el Congreso, “si hay algún estándar básico de carácter requerido para ocupar un cargo electo, Max Miller no los cumple”.

Además, Moreno escribió en su cuenta de X que “Miller necesita ayuda psicológica seria. Es un peligro para mi hija, y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”.

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