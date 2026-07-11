Rescatan vía aérea a más de 200 niños de campamento de verano en Missouri por inundaciones

Otros estados también enfrentan el potencial de tormentas eléctricas severas y advertencias de inundaciones repentinas el sábado, a medida que las tormentas de lento desplazamiento se dirigen al sur.

Una persona permanece desaparecida en Missouri luego que fuertes lluvias azotaran el viernes partes del estado, lo que obligó a realizar numerosos rescates de emergencia y evacuaciones, incluso en un campamento de verano con más de 200 niños.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones climáticas severas afectan una amplia región que se extiende desde las montañas Ozark en el sur de Missouri hacia el este, hasta gran parte de los valles de los ríos Ohio y Tennessee.

El servicio añadió que las tormentas podrían causar vientos dañinos, fuertes lluvias e inundaciones repentinas dispersas a la región multiestatal, y que en algunos lugares los impactos podrían extenderse hasta el domingo.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Missouri advirtió que, si bien las tormentas se dirigen al sur y salen del estado, más tormentas eléctricas podrían causar inundaciones repentinas adicionales, especialmente en áreas que ya han recibido entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de lluvia.

RESCATAN A CAMPISTAS DE VERANO ANTE AUMENTO DE AGUAS DE LA INUNDACIÓN

Debido a los daños en las autopistas cercanas y los pronósticos de más lluvias, los niños quedaron atrapados en Camp Taum Sauk en la pequeña comunidad de Lesterville, en el sureste del estado, informó el sargento Eddie Young, de la Patrulla de Caminos. La Guardia Nacional del Ejército utilizó helicópteros Black Hawk para trasladar a los menores y el personal hacia una escuela primaria cercana y reunirlos con sus familias, añadió.

El campamento agradeció a los equipos de emergencia el viernes en la noche en una publicación en Instagram, en la que dijo: “Estamos más que agradecidos por su ayuda para mantener segura a nuestra comunidad del campamento”.

En tanto, personas en el campamento Bearcat Getaway, cerca del río Black y a unos 135 kilómetros (85 millas) al sur de San Luis, subieron a lo alto de una construcción para alejarse de las aguas, pero la estructura se vino abajo, narró Young.

”Entre el peso y las aguas constantes que pasaban debajo, simplemente cedió”, agregó.

Otras tres personas quedaron atrapadas en árboles junto al río Black, en el condado Reynolds, y fueron rescatadas el viernes por la noche, señaló Young.

Sigue búsqueda de mujer de Missouri arrastrada por aguas de la inundación

No hay reportes de lesiones graves ni muertes, pero una mujer en el condado Crawford estaba desaparecida después que la corriente arrancara de los cimientos la vivienda en que se encontraba.

Young confirmó el sábado que la mujer, Faith Gregory, sigue siendo la única persona reportada como desaparecida que aún no ha sido localizada en el condado, el cual se ubica a unos 114 kilómetros (71 millas) al suroeste de San Luis.

Familiares y amigos, en redes sociales, dijeron que habían reanudado su búsqueda e instaron a otros a estar atentos a Gregory y a sus perros, los que, dijeron, también fueron arrastrados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundaciones repentinas para la zona a medida que tormentas eléctricas se acumulaban una tras otra.

”Es un lugar recreativo sumamente popular”, explicó Matt Beitscher, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en San Luis. “Hay campamentos allí. Hay lugares para excursiones en flotadores. Muchas poblaciones vulnerables que serían susceptibles a inundaciones repentinas”.

ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN EN MARCHA

El gobernador Mike Kehoe declaró un estado de emergencia y activó uno de los equipos de búsqueda y rescate del estado para asistir en las labores. El viernes por la noche indicó que cientos de personas habían sido rescatadas de las aguas, al igual que de árboles, azoteas y vehículos varados.

Destacó que muchas de las principales autopistas quedaron intransitables debido a las inundaciones y los daños, y advirtió que el río Black continúa creciendo y se prevé que alcance un máximo de más de 8,5 metros (28 pies) cerca de Annapolis, en el sureste de Missouri, lo que sería un récord para esa vía fluvial.

“A medida que continúan los esfuerzos de recuperación y se prevén lluvias adicionales, insto a todos en zonas propensas a inundaciones y áreas bajas a mantenerse atentos al clima, tener múltiples maneras de recibir alertas y estar listos para tomar medidas de protección”, expresó Kehoe en un comunicado.

En el condado Reynolds, dos botes de rescate se volcaron a causa de las inundaciones, pero otro personal de emergencia recuperó a los rescatistas con éxito, informó la policía del condado.