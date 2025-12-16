Revela Gobierno de Trump la muerte de ocho narcoterroristas en los últimos ataques en el Pacífico Oriental

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el lunes que Estados Unidos llevó a cabo ataques “letales” contra múltiples buques operados por organizaciones terroristas designadas, matando al menos a ocho narcoterroristas.

“El 15 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth , la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, dijo el Comando Sur de los EE. UU. en una publicación en X.

Según se informa, los servicios de inteligencia detectaron actividad sospechosa a lo largo del Pacífico Oriental, donde los barcos viajaban por rutas conocidas del narcotráfico.

“La inteligencia confirmó que los barcos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”, dijo la unidad.

“Un total de ocho narcoterroristas hombres fueron abatidos durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, añadió la unidad. Un total de 94 presuntos narcoterroristas han sido abatidos desde el inicio de la operación.

Estados Unidos ha llevado a cabo docenas de ataques contra presuntos buques de narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe para desmantelar redes narcoterroristas, apuntando a grupos como el Tren de Aragua de Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

La campaña comenzó el 2 de septiembre con un ataque que mató a 11 presuntos miembros del Tren de Aragua , seguido de operaciones adicionales que supuestamente eliminaron a docenas más en rutas de tráfico conocidas.

Según informes, las fuerzas estadounidenses han atacado varios tipos de embarcaciones, incluidos sumergibles, barcos de pesca y buques de alta velocidad.

A principios de este mes, la administración Trump lanzó su plan “América libre de fentanilo”, y la Administración de Control de Drogas (DEA) informó que los ataques a presuntos buques de drogas del Caribe están ayudando a frenar el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.