Revelan que el régimen de Irán está reconstruyendo instalaciones nucleares ante los ojos de todos

Irán está intensificando los trabajos para recuperar y reforzar su infraestructura nuclear y su programa de misiles balísticos, en un proceso que abarca múltiples emplazamientos estratégicos y que mantiene en alerta a los servicios de inteligencia occidentales. Entre los puntos que concentran mayor atención se encuentra la instalación subterránea conocida como Pickaxe Mountain, situada en las proximidades del complejo nuclear de Natanz y considerada una de las infraestructuras más enigmáticas del programa atómico iraní.

Las imágenes satelitales y los análisis de centros especializados han permitido documentar nuevas actividades en distintas instalaciones vinculadas a las capacidades nucleares y militares de la República Islámica. De acuerdo con los informes citados en la cobertura de Fox News, las labores de reconstrucción han cobrado especial relevancia en los emplazamientos subterráneos, donde la profundidad de las estructuras y las medidas de protección dificultan tanto la vigilancia como una eventual acción militar.

PICKAXE MOUNTAIN, UNA INSTALACIÓN BAJO ESPECIAL VIGILANCIA El complejo de Pickaxe Mountain, excavado a gran profundidad cerca de Natanz, se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para los analistas. La instalación estaría enterrada a más de 90 metros bajo tierra, una característica que incrementa su protección frente a posibles ataques aéreos convencionales y complica la evaluación de las actividades que se desarrollan en su interior. La continuidad de las obras en este y otros emplazamientos plantea interrogantes sobre el alcance de los esfuerzos iraníes para restablecer las capacidades afectadas por los ataques contra su infraestructura estratégica. Sin embargo, la actividad constructiva detectada por satélite no permite determinar por sí sola si las instalaciones albergan operaciones nucleares activas, ni establecer con certeza el estado actual de sus equipos y materiales. El seguimiento de estos complejos resulta particularmente relevante porque la infraestructura subterránea puede servir para proteger instalaciones sensibles, aunque su función exacta depende de los equipos, las actividades y las características técnicas de cada emplazamiento.