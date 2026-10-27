Revelan que el régimen de Irán está reconstruyendo instalaciones nucleares ante los ojos de todos
Las obras en instalaciones estratégicas, incluidos complejos subterráneos próximos a Natanz, reavivan las preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Teherán y su capacidad para desarrollar armamento de largo alcance
Irán está intensificando los trabajos para recuperar y reforzar su infraestructura nuclear y su programa de misiles balísticos, en un proceso que abarca múltiples emplazamientos estratégicos y que mantiene en alerta a los servicios de inteligencia occidentales.
Entre los puntos que concentran mayor atención se encuentra la instalación subterránea conocida como Pickaxe Mountain, situada en las proximidades del complejo nuclear de Natanz y considerada una de las infraestructuras más enigmáticas del programa atómico iraní.
Las imágenes satelitales y los análisis de centros especializados han permitido documentar nuevas actividades en distintas instalaciones vinculadas a las capacidades nucleares y militares de la República Islámica.
De acuerdo con los informes citados en la cobertura de Fox News, las labores de reconstrucción han cobrado especial relevancia en los emplazamientos subterráneos, donde la profundidad de las estructuras y las medidas de protección dificultan tanto la vigilancia como una eventual acción militar.
PICKAXE MOUNTAIN, UNA INSTALACIÓN BAJO ESPECIAL VIGILANCIA
El complejo de Pickaxe Mountain, excavado a gran profundidad cerca de Natanz, se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para los analistas.
La instalación estaría enterrada a más de 90 metros bajo tierra, una característica que incrementa su protección frente a posibles ataques aéreos convencionales y complica la evaluación de las actividades que se desarrollan en su interior.
La continuidad de las obras en este y otros emplazamientos plantea interrogantes sobre el alcance de los esfuerzos iraníes para restablecer las capacidades afectadas por los ataques contra su infraestructura estratégica.
Sin embargo, la actividad constructiva detectada por satélite no permite determinar por sí sola si las instalaciones albergan operaciones nucleares activas, ni establecer con certeza el estado actual de sus equipos y materiales.
El seguimiento de estos complejos resulta particularmente relevante porque la infraestructura subterránea puede servir para proteger instalaciones sensibles, aunque su función exacta depende de los equipos, las actividades y las características técnicas de cada emplazamiento.
JACK KEANE ADVIERTE QUE TEHERÁN MANTIENE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El general retirado estadounidense de cuatro estrellas Jack Keane sostuvo, en declaraciones a Fox News, que Irán no ha abandonado sus aspiraciones nucleares y continúa considerando prioritario el desarrollo de sus capacidades militares.
«Desde luego, no han renunciado a ello. Eso define su régimen», afirmó Keane, quien también calificó al Gobierno iraní de «régimen diabólico».
El exmilitar añadió que Teherán mantiene sus objetivos de recuperar su programa nuclear y acelerar el desarrollo de sus misiles balísticos, al considerar que estas capacidades representan un elemento central de su estrategia frente a sus adversarios.
Sus declaraciones reflejan la preocupación de sectores de seguridad estadounidenses ante la posibilidad de que Irán aproveche cualquier pausa en las hostilidades para reconstruir sus instalaciones y fortalecer su capacidad de disuasión militar.
MISILES BALÍSTICOS Y CAPACIDAD DE DISUASIÓN
La reconstrucción de la infraestructura nuclear no constituye la única preocupación de Washington y sus aliados. El programa iraní de misiles balísticos representa otro componente esencial de su estrategia defensiva y de proyección militar, debido a su capacidad para alcanzar objetivos regionales y, dependiendo del sistema, cubrir distancias considerables.
La recuperación de instalaciones de producción, almacenamiento y desarrollo tecnológico podría contribuir a restablecer capacidades dañadas, aunque la magnitud de ese avance requiere evaluaciones técnicas independientes. Las imágenes satelitales permiten identificar modificaciones en edificios, accesos, túneles y otras estructuras, pero no siempre revelan qué equipos están operativos ni el ritmo real de producción.
Por ello, los analistas distinguen entre la reconstrucción física de los complejos, la reanudación efectiva de sus operaciones y la recuperación plena de las capacidades militares. Se trata de procesos relacionados, pero que no necesariamente avanzan al mismo ritmo.
LAS NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS, BAJO PRESIÓN
La continuidad de estos trabajos añade incertidumbre a las conversaciones diplomáticas entre Teherán y Washington. Mientras las negociaciones buscan reducir el riesgo de una nueva escalada, las actividades detectadas en instalaciones estratégicas alimentan las dudas sobre las intenciones iraníes y sobre las posibilidades de alcanzar compromisos verificables.
Para Estados Unidos y sus socios, uno de los principales desafíos consiste en determinar si las medidas diplomáticas pueden limitar de manera efectiva las capacidades nucleares iraníes y establecer mecanismos de supervisión suficientemente sólidos.
Para Teherán, el mantenimiento de su infraestructura estratégica forma parte de una política de seguridad que también responde a las amenazas militares y a la presión internacional.
En este contexto, la actividad en Pickaxe Mountain y otros emplazamientos constituye una señal que merece seguimiento, aunque no basta por sí sola para demostrar que Irán haya tomado una decisión definitiva de fabricar armas nucleares.
La cuestión central sigue siendo si la reconstrucción de la infraestructura iraní desembocará en una recuperación integral de sus capacidades militares o si las negociaciones permitirán establecer límites verificables.
Mientras no exista información independiente suficiente sobre el estado operativo de las instalaciones, el alcance real de los avances seguirá siendo objeto de evaluación y debate.