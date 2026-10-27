Israel realiza sus elecciones y es la mayor participación en 40 años

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encuentra prácticamente empatado con el líder de la oposición, Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras los ciudadanos del Estado judío acuden a las urnas el martes para elegir a su próximo primer ministro. Hasta el momento, la participación electoral es la más alta en 40 años para las primeras elecciones generales de Israel desde la brutal masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, donde terroristas asesinaron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes.

Según el Comité Electoral Central de Israel, unos 330.000 jóvenes israelíes votarán por primera vez.

La participación electoral fue alta el martes en las primeras elecciones generales de Israel desde el 7 de octubre de 2023, el día más sangriento en la historia del país. Según NBC News , a las 2 de la tarde, hora local (8 de la mañana, hora del este), el 44,9% de los votantes registrados ya habían emitido su voto. Es la cifra más alta registrada a estas alturas del día de las elecciones desde 1973.

Los israelíes acuden a las urnas el martes enfrentándose a una pregunta que va más allá de si Benjamin Netanyahu debe seguir siendo primer ministro: ¿quién puede reconstruir un país devastado por tres años de guerra, restaurar la confianza en su liderazgo y sanar las profundas divisiones que desgarran a la sociedad israelí?

Desde las comunidades que luchan por sobrevivir a lo largo de la frontera libanesa hasta los kibutzim aún traumatizados cerca de Gaza, los votantes sopesan visiones contrapuestas del futuro de Israel: algunos exigen una mayor inversión y rendición de cuentas por parte del gobierno para el 7 de octubre, mientras que otros reconocen a Netanyahu el mérito de haber logrado las victorias militares que han hecho que el estado judío sea más seguro.