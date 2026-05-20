Rubio critica la respuesta de la OMS ante el ébola mientras EU continúa con los drásticos recortes en la salud pública

El martes, Rubio declaró a los periodistas: “Obviamente, la iniciativa recaerá en los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] y la Organización Mundial de la Salud , que lamentablemente tardó un poco en identificar este problema”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el martes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tardó “un poco” en identificar el brote mortal de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

Sus declaraciones se producen tras la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la OMS, una medida que los expertos describieron como “sembrar las semillas de la próxima pandemia”. Trump tomó esta decisión en una de sus primeras acciones al regresar al cargo el año pasado. La salida de Estados Unidos también provocó la pérdida de casi una cuarta parte de la plantilla de la OMS —unos 2000 puestos de trabajo— de un total de aproximadamente 9400 empleados.

Rubio afirmó que Estados Unidos, que ha comprometido unos 13 millones de dólares en ayuda tras los drásticos recortes aplicados el año pasado, espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

“Es un poco difícil llegar porque está en una zona rural... y, lamentablemente, es un lugar de difícil acceso en un país devastado por la guerra”, dijo Rubio. “Vamos a hacer mucho hincapié en eso”.

La OMS declaró el martes que le preocupaba la “magnitud y la velocidad” del brote de ébola , que ha causado la muerte de unas 131 personas en la República Democrática del Congo.

Gigi Gronvall, inmunóloga y profesora de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, rechazó las críticas de Rubio a la OMS.

“Culpar a la OMS es un error, ya que opera con recursos limitados en un entorno difícil con numerosos problemas de seguridad. Pero tampoco es un consuelo para todas las personas que contrajeron el ébola y fallecieron. Y esto también debería preocupar a los estadounidenses. Es sumamente preocupante, dado que los recursos de salud pública en EU se han reducido drásticamente e incluso un par de casos en el país supondrían un gran desafío con nuestro personal actual”, declaró Gronvall.

Añadió: «Es un error estratégico —y una vulnerabilidad para la seguridad nacional— que ahora estemos en peor situación para afrontar las amenazas de enfermedades infecciosas que al comienzo de la COVID-19. El hantavirus y el ébola son enfermedades terribles y graves, pero no son tan transmisibles como otras amenazas de enfermedades infecciosas a las que podríamos enfrentarnos. En lugar de desmantelar todo, debemos invertir en las vacunas, las pruebas de diagnóstico y las respuestas de salud pública y hospitalarias necesarias para proteger a los estadounidenses».

El domingo, la OMS anunció que el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda era una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, y declaró: “Los países vecinos que comparten fronteras terrestres con la República Democrática del Congo se consideran de alto riesgo de una mayor propagación debido a la movilidad de la población, los vínculos comerciales y de viaje, y la continua incertidumbre epidemiológica.

“Este suceso requiere coordinación y cooperación internacionales para comprender el alcance del brote, coordinar los esfuerzos de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y fortalecer las operaciones y garantizar la capacidad de implementar medidas de control”, añadió la OMS.

La organización también señaló que los países que no limitan con la República Democrática del Congo y Uganda deberían evitar cerrar fronteras o restringir los viajes y el comercio durante los brotes de enfermedades, argumentando que tales medidas responden más al miedo que a la ciencia. Las restricciones pueden obligar a personas y mercancías a cruzar fronteras sin control, lo que podría aumentar la propagación de enfermedades, afirmaron.

Las autoridades de la OMS también advirtieron que las prohibiciones de viaje pueden dañar las economías locales y obstaculizar los esfuerzos de respuesta ante emergencias.

Las advertencias de la OMS llegan en un momento en que las agencias de salud estadounidenses siguen enfrentando despidos masivos durante el segundo mandato de Trump.

A principios de esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció planes para eliminar decenas de puestos en diversas agencias, incluidas la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, entre otras.

Estos recortes se producen tras el anuncio realizado el año pasado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., de que tenía la intención de reducir la plantilla del departamento, compuesta por 82.000 personas, en 10.000 puestos de trabajo.

Los últimos despidos se producen además en medio de la creciente preocupación por la preparación de Estados Unidos ante la próxima pandemia.

Si bien los expertos afirman que es improbable que el reciente brote de hantavirus desencadene una crisis sanitaria mundial, ha puesto de manifiesto el deterioro de la infraestructura de salud pública en Estados Unidos.

Los expertos en salud pública también han advertido que las profundas divisiones políticas y la desinformación generalizada podrían mermar la disposición de los estadounidenses a seguir las futuras recomendaciones sanitarias.

Haciéndose eco de las palabras de Gronvall, Jennifer Nuzzo, profesora de epidemiología y directora del Centro de Pandemias de la Escuela de Salud Pública de Brown, afirmó: «Los CDC se enteraron del brote cuando se confirmó públicamente, a pesar de que llevaban semanas circulando rumores al respecto. Esto representa un cambio significativo para el gobierno estadounidense, que históricamente ha desempeñado un papel fundamental en la respuesta a los rumores de brotes en lugares como la República Democrática del Congo y, si se confirman, en ayudar a detener el brote».

“Da la sensación de que el gobierno estadounidense se mantiene al margen esta vez”, añadió.