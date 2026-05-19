La República del Congo jugará en México en el Mundial... ¿hay riesgo de contagio de ébola tras brote?

El Mundial de 2026 todavía está a más de un año de distancia, pero ya comenzó a enfrentar uno de sus primeros desafíos sanitarios internacionales. La clasificación de la República Democrática del Congo encendió las alarmas luego de que el país africano registrara un nuevo brote de ébola que incluso llevó a organismos internacionales a emitir alertas epidemiológicas.

La selección congoleña consiguió su boleto mundialista tras superar el repechaje disputado en Guadalajara frente a Jamaica. Ahora, el combinado africano forma parte del Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

De acuerdo con el calendario del torneo, Congo volverá a territorio mexicano para enfrentar a Colombia el próximo 23 de junio en el Estadio Guadalajara, una situación que ha generado preguntas sobre posibles riesgos sanitarios y protocolos especiales para evitar contagios.

Aunque el tema ha despertado preocupación entre aficionados y autoridades, especialistas recuerdan que el ébola tiene mecanismos de transmisión muy distintos a enfermedades respiratorias como el COVID-19.

MÉXICO ACTIVA VIGILANCIA SANITARIA ESPECIAL

El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que México activó desde el 18 de mayo una alerta de viaje relacionada con el brote de ébola detectado en Congo y extendido posteriormente a Uganda.

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el funcionario explicó que existirán medidas de vigilancia específicas para personas procedentes de esas regiones, incluyendo integrantes de delegaciones deportivas.

“Si alguien viene de esos países, tendremos una vigilancia estrecha de esas personas”, señaló Kershenobich.

El titular de Salud añadió que el país cuenta con protocolos preparados en caso de detectar síntomas relacionados con la enfermedad.

“Esperamos que ninguna tenga sintomatología. En caso de que sí, estaremos preparados para aislar estos casos, lo que incluye vestimenta hospitalaria especial”, declaró.

La vigilancia también abarcará a viajeros que hayan estado recientemente en Congo o Uganda, debido a que la Organización Mundial de la Salud activó la alerta máxima sanitaria ante la expansión del brote.

Antes de jugar en Guadalajara, la selección congoleña viajará a Houston para medirse a Portugal el 17 de junio. Posteriormente, tras su duelo en México, se trasladará a Atlanta para enfrentar a Uzbekistán el 27 de junio.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL ÉBOLA?

Uno de los puntos que más enfatizaron las autoridades sanitarias es que el ébola no se transmite por el aire, a diferencia del coronavirus que provocó la pandemia mundial entre 2020 y 2021.

El contagio ocurre principalmente mediante contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada, como sangre, saliva, sudor, vómito o heces.

“Para que exista contagio debe haber contacto con secreciones de personas infectadas”, explicó David Kershenobich.

El brote actual en Congo está relacionado con la cepa Bundibugyo, una variante menos frecuente y cuya detección ha complicado las labores médicas debido a que varios laboratorios estaban preparados principalmente para identificar la cepa Zaire.

La OMS indicó que algunos casos fueron confundidos inicialmente con malaria, retrasando diagnósticos y medidas de contención.

UNA ENFERMEDAD CON ALTA MORTALIDAD

El ébola continúa siendo una de las enfermedades virales más letales del mundo. Según datos de la OMS, el periodo de incubación puede ir de dos a 21 días y la tasa promedio de mortalidad ronda el 50 por ciento.

Sin embargo, el organismo internacional también señala que la atención médica temprana mejora considerablemente las probabilidades de supervivencia.

“La atención de apoyo intensiva temprana, que incluye rehidratación y tratamiento de síntomas, mejora la supervivencia”, destaca la OMS en sus reportes sanitarios.

Actualmente, investigadores trabajan en el desarrollo de vacunas dirigidas específicamente contra la cepa Bundibugyo, las cuales podrían estar listas en los próximos meses.

Mientras tanto, el Mundial 2026 ya enfrenta un escenario donde el fútbol y la vigilancia epidemiológica comenzarán a convivir mucho antes del silbatazo inicial.

DATOS CURIOSOS

• El virus del ébola fue identificado por primera vez en 1976 cerca del río Ébola, en África central.

• La tasa de mortalidad del ébola puede alcanzar hasta 90 por ciento en algunos brotes severos.

• La cepa Bundibugyo fue detectada por primera vez en Uganda en 2007.

• El Mundial 2026 será el primero organizado simultáneamente por tres países.

• Guadalajara albergará varios partidos internacionales durante la Copa del Mundo.