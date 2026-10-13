Rubio expresa su apoyo al papa tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

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    Rubio expresa su apoyo al papa tras el diagnóstico de cáncer de pulmón
    Postales del papa León XIV se ven en una tienda de objetos religiosos cerca de la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, el lunes 12 de octubre de 2026. AP.

El diagnóstico se confirmó el martes después de que el pontífice se sometiera a una operación

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su apoyo al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y pidió fuerzas para el pontífice y guía para los médicos que lo atienden.

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del papa. “Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, agregó el titular de la diplomacia estadounidense.

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Rubio, de confesión católica, se reunió con León XIV en el Vaticano el pasado mayo, en una visita que buscaba también rebajar las tensiones entre la Santa Sede y la Casa Blanca por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, al pontífice.

El diagnóstico lo realizó el hospital Gemelli de Roma donde se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Las pruebas identificaron un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano.

Las autoridades vaticanas no han detallado por el momento los tratamientos posteriores, a la espera de los resultados de nuevas pruebas para determinar si la enfermedad se ha extendido.

El diagnóstico de cáncer llega seis meses después de las tensiones entre Trump y el primer papa nacido en Estados Unidos, a raíz de las críticas del pontífice a la guerra contra Irán y al uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

En abril, Trump calificó a León XIV de “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”, mientras que el papa respondió que no tenía “miedo a la Administración Trump”. EFE

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