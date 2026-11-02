Muere Juan Atkins en CDMX: el pionero del techno tenía una presentación pendiente
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El DJ y productor estadounidense, de 64 años, fue encontrado inconsciente en un hotel de la capital antes de presentarse en un club de la colonia Doctores.
El mundo de la música electrónica está de luto por la muerte de Juan Atkins, DJ y productor estadounidense considerado uno de los principales pioneros del techno. El músico fue encontrado inconsciente en una habitación de hotel en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
La noticia fue confirmada el domingo 1 de noviembre por Greensmith Artists, agencia que representaba al artista, a la revista especializada Resident Advisor. Atkins tenía 64 años y se encontraba en la capital mexicana para ofrecer una presentación durante las actividades del Día de Muertos.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte.
¿QUÉ LE PASÓ A JUAN ATKINS EN LA CIUDAD DE MÉXICO?
De acuerdo con la información proporcionada por un representante de su agencia, Atkins fue hallado inconsciente en su habitación de hotel el sábado 31 de octubre. Después fue llevado a un hospital, donde se declaró su fallecimiento.
El DJ tenía programada una actuación en YuYu Cine Club, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Su muerte ocurrió antes de que pudiera realizar la presentación prevista.
Por ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre las circunstancias del hallazgo.
JUAN ATKINS, UNO DE LOS PADRES DEL TECHNO
Originario de Detroit, Michigan, Juan Atkins fue una figura fundamental en el desarrollo del techno durante la década de 1980. Su trabajo ayudó a definir el sonido de la música electrónica mediante el uso de sintetizadores, cajas de ritmos y elementos del funk.
En 1980 fundó el proyecto Cybotron junto con Richard Davis. Tres años después, el dúo publicó Clear, una producción que se convirtió en una referencia del género y cuya influencia llegó a otros estilos musicales.
Atkins también formó parte de The Belleville Three, junto con Derrick May y Kevin Saunderson. El trío es reconocido por su papel en el surgimiento del techno de Detroit y su expansión hacia otros países.
LA INFLUENCIA DE JUAN ATKINS EN LA MÚSICA ELECTRÓNICA
La huella de Atkins trascendió las pistas de baile y contribuyó a consolidar el techno como un movimiento internacional. Su música llegó a Europa y abrió camino a nuevas generaciones de productores.
Uno de sus trabajos también alcanzó a otros públicos cuando Missy Elliott retomó elementos de Clear para su éxito Lose Control, lanzado en 2005.
Además de su carrera como DJ y productor, Atkins trabajaba en el desarrollo de Techno City, una película sobre su vida, según informó su agencia.
Su fallecimiento deja una huella importante en la historia de la música electrónica, particularmente en el sonido de Detroit que ayudó a llevar a escenarios de todo el mundo.