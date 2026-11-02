Muere Juan Atkins en CDMX: el pionero del techno tenía una presentación pendiente

El mundo de la música electrónica está de luto por la muerte de Juan Atkins , DJ y productor estadounidense considerado uno de los principales pioneros del techno. El músico fue encontrado inconsciente en una habitación de hotel en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

La noticia fue confirmada el domingo 1 de noviembre por Greensmith Artists, agencia que representaba al artista, a la revista especializada Resident Advisor. Atkins tenía 64 años y se encontraba en la capital mexicana para ofrecer una presentación durante las actividades del Día de Muertos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte.

¿QUÉ LE PASÓ A JUAN ATKINS EN LA CIUDAD DE MÉXICO?

De acuerdo con la información proporcionada por un representante de su agencia, Atkins fue hallado inconsciente en su habitación de hotel el sábado 31 de octubre. Después fue llevado a un hospital, donde se declaró su fallecimiento.

El DJ tenía programada una actuación en YuYu Cine Club, ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Su muerte ocurrió antes de que pudiera realizar la presentación prevista.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre las circunstancias del hallazgo.