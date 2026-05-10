Rusia acusa a Ucrania de violar tregua de tres días mediada por EU

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    Rusia acusa a Ucrania de violar tregua de tres días mediada por EU
    Militares rusos marchan durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú, en la conmemoración del 81er aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial. AP.

Ambas partes afirmaron haber sufrido bajas por ataques con drones y artillería en las últimas horas

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de haber violado el acuerdo del alto el fuego que fue negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue el pasado viernes que el mandatario aseguró que a petición suya, ambos países habían acordado mantener una pequeña tregua con motivo con motivo del Día de la Victoria., la celebración rusa que marca la derrota de la Alemania nazi.

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No obstante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que Rusia no estaba respetando la tregua y ni “siquiera particularmente intentándolo”.

Asimismo resaltó que no había habido calma en las zonas de primera línea pese a una pausa en los ataques a gran escala.

Zelenskyy prometió que Ucrania tomará represalias ante cualquier agresión mostrada por Moscú, subrayando la creciente capacidad de Ucrania para impactar objetivos muy dentro de Rusia.

En ese sentido Ivan Fedorov, jefe de la región ucraniana de Zaporiyia, informó que en el sureste, dijo que una persona había muerto y otras tres habían resultado heridas por ataques rusos de artillería y drones en las últimas 24 horas.

Otras 16 personas también resultaron heridas en ataques en otras regiones de Ucrania, de acuerdo con autoridades locales.

Por otro lado, el Ministerio ruso de Defensa acusó a Kiev de cometer más de 1.000 violaciones del alto el fuego, reportaron medios estatales, citando una conferencia de prensa diaria el domingo. El Ministerio aseveró que las fuerzas ucranianas habían atacado objetivos civiles en varias regiones rusas y llevado a cabo agresiones contra posiciones militares rusas en el frente.

El ejército ruso “respondió de la misma manera” a las infracciones del alto el fuego, indicó el Ministerio.

Dos personas resultaron heridas por bombardeos ucranianos en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia, afirmó el gobernante de la zona impuesto por Moscú, Vladimir Saldo.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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