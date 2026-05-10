Irán responde a última propuesta de paz de Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Irán responde a última propuesta de paz de Estados Unidos
    Continúan negociaciones entre Irán y Estados Unidos Vanguardia

Desde el 8 de abril, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos han mantenido un curso estático en Pakistán, como país mediador

El 10 de mayo, se reportó que Irán envió su respuesta a la última propuesta de paz de los Estados Unidos, tras la reanudación del alto al fuego en Pakistán.

Según la agencia de noticias iraní, IRNA, la respuesta busca ponerle fin al conflicto que inició desde el 28 de febrero, tras los bombardeos a Teherán por parte de Israel y Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-casa-blanca-insiste-en-que-la-guerra-contra-iran-termino-aunque-vuelen-misiles-DE20532753

Aunque no se detalló a profundidad el contenido de la respuesta, se informó que la respuesta de Irán centrará la primera fase de las negociaciones para concluir con el conflicto.

Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, había declarado que Teherán estaba analizando la propuesta de Estados Unidos, que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada. Las previas negociaciones entre ambos países habían cesado porque el gobierno iraní había considerado que las exigencias de Estados Unidos no beneficiaban al pueblo iraní y no eran convencionales.

Se detalló que la primera fase de las negociaciones se centra en detener el conflicto y liberar el bloque en el estrecho de Ormuz. Se notificó que las charlas sobre los programas nucleares permanecen suspendidas.

https://vanguardia.com.mx/dinero/oro-y-plata-alcanzan-sus-precios-mas-altos-en-semanas-ante-esperanzas-de-paz-para-iran-OE20537832

Estados Unidos, en respuesta a las negociaciones, detuvo el Proyecto Libertad, el cual tenía como objetivo escoltar a los barcos de carga por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el bloqueo a las costas iraníes se mantiene presente, hasta nuevo aviso de la administración presidencial de Trump.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Conflictos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El gaschicol se concentra principalmente en Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo.

Ganan con gaschicol $22 mdp... ¡al día!
Desarticular red de prostitución infantil en Guanajuato

Deshacen red de prostitución y material de abuso sexual infantil en León, Guanajuato

Detienen a socio de centro nocturno de la CDMX por vinculación a trata de personas

Detienen a socio de centro nocturno, Solid Gold, tras vincularlo a la trata de personas
Estadounidense armado fue detenido por la policía tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington

Detienen a hombre armado tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington
Sujetos armados dispararon contra una vivienda presuntamente relacionada con Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán

Reportan ataque armado contra presunta casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán
Cambios. Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron que esperan a su tercera hija antes de finalizar el año.

Bromea Samuel García con que tendrá de nuevo otra niña
Asistentes marchan para impulsar Ley Vicente por caso de Roxana ‘N’

Ley Vicente busca prevenir la perspectiva de género en juicios familiares, tras caso de Roxana ‘N’
Balacean residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán

Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.