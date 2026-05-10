Irán responde a última propuesta de paz de Estados Unidos

Según la agencia de noticias iraní, IRNA, la respuesta busca ponerle fin al conflicto que inició desde el 28 de febrero, tras los bombardeos a Teherán por parte de Israel y Estados Unidos.

El 10 de mayo, se reportó que Irán envió su respuesta a la última propuesta de paz de los Estados Unidos, tras la reanudación del alto al fuego en Pakistán.

Aunque no se detalló a profundidad el contenido de la respuesta, se informó que la respuesta de Irán centrará la primera fase de las negociaciones para concluir con el conflicto.

Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, había declarado que Teherán estaba analizando la propuesta de Estados Unidos, que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada. Las previas negociaciones entre ambos países habían cesado porque el gobierno iraní había considerado que las exigencias de Estados Unidos no beneficiaban al pueblo iraní y no eran convencionales.

Se detalló que la primera fase de las negociaciones se centra en detener el conflicto y liberar el bloque en el estrecho de Ormuz. Se notificó que las charlas sobre los programas nucleares permanecen suspendidas.