Rusia acusa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo

Durov, de 41 años, fue incluido en la lista internacional de personas buscadas y se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable, mientras las autoridades rusas restringen Telegram, según informó Euronews.

Rusia acusó al fundador de Telegram , Pavel Durov, de ayudar al terrorismo, antes de que la aplicación de mensajería respondiera a las acusaciones compartiendo una foto del multimillonario haciendo un gesto obsceno con el dedo.

Los servicios de seguridad de Moscú han acusado a Telegram de no eliminar canales o bots supuestamente “utilizados activamente por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y fraude cibernético” en Rusia.

El régimen de Vladimir Putin afirma que la supuesta inacción de Telegram ha provocado “numerosas víctimas humanas”.

Tras la emisión de la orden judicial, Telegram respondió compartiendo una foto de Durov haciendo un gesto obsceno con el dedo.

Los servicios de seguridad ucranianos también han sido acusados de utilizar un popular chatbot de citas en Telegram para atraer y reclutar rusos para “actividades de sabotaje y terrorismo”.

Unos 46 usuarios, con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años, han sido detenidos en toda Rusia desde julio de 2025.

Durov, nacido en la antigua Unión Soviética, fundó VKontakte —una aplicación de redes sociales inspirada en Facebook— en 2006 antes de abandonar Rusia en 2014. Actualmente reside en Dubái.

A principios de este año, anunció que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra.

Los ha acusado de inventar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”.

Rusia ha restringido el acceso a Telegram desde agosto del año pasado y ha multado a la aplicación con alrededor de 1.260 millones de dólares desde enero.

Las autoridades impusieron sanciones porque, supuestamente, la aplicación no eliminó el contenido prohibido en Rusia.

Bajo el mandato de Putin, las autoridades rusas han emprendido esfuerzos multifacéticos para controlar internet.

Las autoridades han advertido sobre el impacto de las aplicaciones extranjeras en el campo de batalla en medio de la guerra encarnizada en Ucrania, que ya cumple su quinto año.

“¿Está de acuerdo con la opinión de que el uso de esos sistemas de comunicación que no son nuestros y que no están bajo nuestro control supone un peligro para el personal?”, dijo Putin en una reunión con mujeres militares rusas en Moscú en marzo.

Irina Godunova, operadora de señales, describió Telegram como un “medio de comunicación enemigo”.

Rusia ha adoptado leyes restrictivas, ha prohibido los sitios web y las plataformas que no las cumplen y se ha centrado en mejorar la tecnología para monitorear y manipular el tráfico en línea.

Varias plataformas populares de redes sociales, como Facebook, Instagram y X, han sido prohibidas en Rusia.

Las autoridades han bloqueado Signal y Viber, y han restringido WhatsApp.

Mientras tanto, Durov fue arrestado en París en 2024 por acusaciones de que Telegram se utilizaba para el narcotráfico y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. En marzo pasado, declaró haber regresado a Dubái.