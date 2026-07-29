Los hutíes de Yemen están considerando cobrar tarifas a los barcos que navegan por el Mar Rojo

El 20 de julio, los hutíes, alineados con Irán, declararon un embargo marítimo contra Arabia Saudí, abriendo un nuevo frente contra Estados Unidos y sus aliados en la guerra contra Irán y ampliando los ataques contra los buques cisterna que transportan energía y otros suministros a nivel mundial a aguas más allá del Golfo.

El grupo hutí de Yemen está considerando imponer tasas a los buques comerciales que navegan por el sur del Mar Rojo, una semana después de declarar un bloqueo naval contra Arabia Saudí, según informaron a Reuters fuentes regionales con conocimiento del asunto.

Según las fuentes, los hutíes estaban estudiando la posibilidad de imponer tasas a la mayor parte del tráfico que transita por el estrecho paso de Bab el-Mandeb, que conecta el sur del Mar Rojo con el Golfo de Adén. Añadieron que, por el momento, no se ha fijado un plazo para su implementación.

Funcionarios hutíes viajaron a Irán en julio para la ceremonia fúnebre del difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, donde sus homólogos iraníes discutieron con ellos la cuestión de imponer tasas a los tránsitos por Bab el-Mandeb, según informaron a Reuters dos funcionarios regionales informados por Teherán.

Según las fuentes, el objetivo de esta medida sería normalizar la práctica de imponer tasas en las vías navegables internacionales y aumentar la presión sobre Estados Unidos. Los buques chinos estarían exentos de dichas tasas y los hutíes apoyaban el acuerdo, añadieron.

Según fuentes consultadas por Reuters, China ha mantenido conversaciones directas con los hutíes para permitir que sus petroleros naveguen por el sur del Mar Rojo sin ser atacados. China es el mayor comprador mundial de petróleo saudí.

PLAN DE HONORARIOS DE LA GUÍA DE ASESORES IRANÍES

Según un funcionario árabe de la región, los funcionarios hutíes que regresaron en avión desde Teherán iban acompañados de asesores iraníes que se encontraban sobre el terreno para orientarlos en la creación de una posible autoridad que regule las tasas a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

“Los hutíes intentarán acceder al Mar Rojo y, si lo consiguen, intentarán atacar a los barcos”, declaró Afrah al-Zouba, ministra de Asuntos Exteriores designada del gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Una medida de este tipo se enfrentaría a una fuerte oposición de los países del Golfo y de Europa, aunque las fuerzas navales internacionales, actualmente sobrecargadas, no pueden proporcionar suficiente protección a la navegación mercante y existe poco interés político en cambiar esa situación, según declararon dos diplomáticos occidentales.

Teherán ha rechazado la propuesta de Omán para la gestión conjunta regional del estrecho de Ormuz, que incluiría tasas voluntarias para los buques, según declaró un alto funcionario iraní a Reuters el miércoles, frustrando así las esperanzas de una solución al estancamiento que ha paralizado el comercio del Golfo en ese punto estratégico durante meses.

ARABIA SAUDITA SE ENFRENTA A UNA AMENAZA EN EL SUMINISTRO

El cierre del estrecho de Bab el-Mandeb privaría a Arabia Saudí de una alternativa crucial al estrecho de Ormuz y aumentaría los temores a la escasez de suministro de petróleo.

El tráfico marítimo en el Mar Rojo no se ha recuperado por completo desde que los ataques de los hutíes frente a las costas de Yemen comenzaron en noviembre de 2023, en lo que el grupo calificó como un acto de solidaridad con los palestinos en la guerra de Gaza. Los ataques del grupo contra buques mercantes solo cesaron con el alto el fuego en Gaza el pasado octubre.

Al menos un petrolero saudí fue atacado la semana pasada frente al puerto de Jizan, en el sur de Arabia Saudí, cerca de Yemen, y los hutíes reivindicaron la autoría del ataque.

Según un informe del Panel de Expertos de la ONU de 2024, los hutíes habrían cobrado tarifas a algunas agencias navieras que transitaban por el Mar Rojo y el Golfo de Adén durante el apogeo de su campaña marítima en 2024 a cambio de un paso seguro. El informe indica que no pudo verificar la información de forma independiente.

Se estima que esos honorarios alcanzaron los 180 millones de dólares mensuales, aunque esos datos no fueron verificados.

Navegar a través del estrecho de Bab el-Mandeb hacia Asia lleva una media de 16 días, frente a los 50 días que se tarda si las mercancías se desvían a través del norte del Mar Rojo, el Canal de Suez y luego el sur de África.