Descubren una red de agresores sexuales en Telegram utilizaba palabras clave para ocultar sus crímenes

BERLÍN- Se autodenominaban la “escuela alemana de conducción para expertos”, pero los fiscales sostienen que el verdadero propósito de sus chats en Telegram era alardear de las mujeres a las que violaron y compartir consejos sobre cómo drogarlas. En publicaciones que a veces incluían fotos y videos de sus ataques contra víctimas inconscientes, se referían a las mujeres como “autos”, a los sedantes como “combustible” y a la violación como “conducir”, según documentos judiciales. Llamaban a sus víctimas “cerdos muertos”.

Los investigadores han revisado minuciosamente varios años de publicaciones en cerca de dos docenas de chats grupales en la popular aplicación de mensajería que, según creen las autoridades, funcionó como una red en línea de depredadores compuesta principalmente por hombres chinos que atacaban sobre todo a mujeres chinas en Alemania. La investigación ha llevado a la condena de tres presuntos miembros del círculo interno por violación y otros cargos, y al juicio en curso de un cuarto hombre en Berlín. “Los perpetradores se caracterizaban por una particular falta de escrúpulos, una cosificación de las víctimas y la planificación pérfida de sus crímenes”, declaró el fiscal jefe de Fráncfort, Dominik Mies, a The Associated Press. Siguen siendo desconocidos, al menos para el público, detalles importantes de la investigación, como cuántos ataques y perpetradores se han vinculado a los chats alemanes de Telegram y cómo esos chats, algunos de los cuales, según se informó, tenían decenas de miles de miembros, pudieron operar durante tanto tiempo. Tampoco está claro si los chats están vinculados a una investigación en expansión en Europa y América sobre agresiones sexuales facilitadas por drogas por parte de comunidades misóginas en línea. LA COMUNIDAD CHINA SE MOVILIZÓ PARA APOYAR A LAS VÍCTIMAS Bajo las leyes alemanas de privacidad, la fiscalía tiene limitaciones sobre lo que puede decir fuera de la sala del tribunal, los documentos tienen acceso restringido y, en el caso abierto en Berlín, se ha obligado al público a abandonar la sala durante partes del juicio. Esto puede explicar por qué la investigación sobre el grupo de Telegram ha recibido menos atención en Alemania de la que cabría esperar. Pero integrantes de la comunidad china del país, en su mayoría mujeres, han estado asistiendo a las audiencias para mostrar apoyo a las víctimas aunque no las conozcan. “Lo que realmente enfurece es ver que esos grupos odian a las mujeres, no tienen respeto. A las mujeres no se las ve como personas”, comentó Fu Xiao, quien viajó unos 500 kilómetros (310 millas) a Berlín la semana pasada para asistir al juicio.

En China, los medios estatales han cubierto los casos de manera exhaustiva, pero el debate más amplio sobre los procesos judiciales en redes sociales en chino como Rednote ha sido parcialmente censurado. Ciertas etiquetas han tenido más probabilidades de hacer que una publicación sea eliminada o bloqueada en Rednote, según muestran capturas de pantalla y búsquedas. Pero publicaciones con un lenguaje menos directo han sobrevivido a los censores, incluidas las que se refieren a “violación en una cita” o al eufemismo “estudiantes que estudian en el extranjero en Alemania”. El Ministerio de Seguridad Pública de China y Rednote no respondieron a solicitudes de comentarios. LOS CASOS EVOCAN UN JUICIO HISTÓRICO EN FRANCIA Los casos alemanes han suscitado comparaciones con los ataques contra Gisèle Pelicot, una mujer francesa que, durante casi una década, fue drogada y violada repetidamente por su entonces esposo y por desconocidos a quienes él invitaba a su casa. El juicio,y la decisión de Pelicot de renunciar al anonimato, provocó una reflexión sobre la cultura de la violación en Francia y otros lugares. “Pelicot no es un caso aislado. Esto no es un fenómeno chino o francés, sino uno que también existe en Alemania y, en última instancia, en todo el mundo”, afirmó el juez Markus Koppenleitner durante una vista en Múnich sobre uno de los hombres chinos condenados en la investigación alemana. Casos similares a la investigación de la “escuela alemana de conducción” han ido apareciendo en todo el planeta. Aunque las autoridades no los han vinculado públicamente con los procesos alemanes, algunos investigadores han citado como cruciales para sus avances las pistas aportadas por autoridades y periodistas alemanes.

Investigadores alemanes se pusieron en contacto el año pasado con la policía de Los Ángeles por un posible sospechoso de agresiones sexuales facilitadas con drogas. El acusado, un estudiante de posgrado de China, está acusado de drogar y agredir sexualmente a tres mujeres en Los Ángeles después de que, presuntamente, obtuviera las drogas de un ciudadano chino en Alemania. La policía en Países Bajos arrestó el mes pasado a cuatro hombres sospechosos de drogar y abusar sexualmente de mujeres tras recibir información de autoridades de Alemania y el Reino Unido. La policía neerlandesa indicó que los presuntos perpetradores usaban grupos de chat en redes sociales para difundir videos que mostraban los abusos y para hablar sobre cómo drogar a las víctimas. Y Europol, la agencia policial de la Unión Europea, anunció la semana pasada el “Proyecto Medusa”, una operación internacional diseñada para desmantelar redes en línea que promueven agresiones sexuales facilitadas por drogas. Fuerzas del orden de Alemania y el Reino Unido encabezan la operación, que ya ha tenido 57 arrestos. LOS CASOS PLANTEAN PREGUNTAS SOBRE TELEGRAM La red alemana de agresores logró prosperar pese a claras violaciones de los términos de servicio de Telegram, lo que vuelve a plantear interrogantes sobre cómo se ha utilizado la plataforma para actividades delictivas.