Rusia asegura que plan de paz para Ucrania avanza de forma constructiva

Las conversaciones de paz sobre un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a los casi cuatro años de guerra en Ucrania avanzaban “de forma constructiva” en Florida, aseguró enviado del Kremlin, mientras que el presidente de Ucrana manifestó que se estaban moviendo “deprisa”.

Kirill Dmitriev se reunió con el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan más archivos del caso Jeffrey Epstein; hay material del gran jurado

Zelenskyy escribió el domingo en Telegram que los esfuerzos diplomáticos estaban “avanzando bastante deprisa, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense”.

Pese a que Zelenskyy dijo que Washington había propuesto la idea de discusiones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, esto no se ha cristalizado y las reuniones se realizan de manera separada.

El principal negociador de Ucrania informó que su delegación ha completado reuniones separadas en Estados Unidos con socios estadounidenses y europeos.

“En este momento, nadie ha discutido seriamente esta iniciativa, y según mi conocimiento no se está preparando”, dijo Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso Vladímir Putin, según las agencias de noticias estatales rusas.

Trump ha puesto en marcha un extenso impulso diplomático para poner fin a la guerra, pero sus esfuerzos se han encontrado con demandas muy opuestas por parte de Moscú y Kiev.

Cabe resaltar que el presidente ruso Vladimír Putin mantiene sus demandas maximalistas sobre Ucrania, mientras las tropas rusas avanzan lentamente en el campo de batalla a pesar de las enormes pérdidas.

Putin ha asegurado que el Kremlin logrará sus objetivos militares si Kiev no aceptaba las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

Cabe recordar que los líderes de la Unión Europea acordaron el viernes proporcionar 90 mil millones de euros, es decir 106 mil millones de dólares a Ucrania para satisfacer sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años, aunque no lograron superar las diferencias con Bélgica que les habrían permitido usar activos rusos congelados para recaudar los fondos.

En su lugar, se tomaron prestados de los mercados de capital.

Civiles ucranianos trasladados a Rusia

En Ucrania, el defensor del pueblo de derechos humanos del país, Dmytro Lubinets, acusó el domingo a las fuerzas rusas de llevar por la fuerza a unos 50 civiles ucranianos de la región fronteriza ucraniana de Sumy hacia territorio ruso.

Escribiendo en Telegram, dijo que las fuerzas rusas detuvieron ilegalmente a los residentes en el pueblo de Hrabovske el jueves, antes de trasladarlos a Rusia el sábado.

Lubinets dijo que contactó al comisionado de derechos humanos de Rusia, solicitando información sobre el paradero y las condiciones de los civiles, y exigiendo su regreso inmediato a Ucrania.