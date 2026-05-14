Rusia ataca Ucrania; mata a 9 personas al arrasar con bloque residencial en Kiev

KIEV.- Por tercer día consecutivo, Rusia desató el jueves una ola de ataques masivos con drones y misiles contra Ucrania, derribando un bloque de apartamentos en Kiev, la capital, donde nueve personas murieron y decenas más resultaron heridas, según las autoridades.

Con el amanecer de un día despejado en Kiev, la sombría escena de devastación se hizo patente en el frondoso vecindario de Darnytsia, situado entre un bosque suburbano y el río Dniéper.

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El humo se elevaba entre los escombros del bloque de apartamentos de nueve plantas derrumbado en una esquina. Trabajadores de emergencia cavaban bajo las losas de concreto desplomadas y se llevaban a la gente en camilla. La entrada del edificio quedó destrozada en el ataque, lo que impidió la huida de los residentes.

Las autoridades dijeron que las 18 viviendas del bloque quedaron destruidas. Entre los fallecidos había una niña de 12 años, señaló el alcalde, Vitali Klitschko. Nueve personas murieron, según Tymur Tkachenko, titular de la Administración Militar de la ciudad. Se cree que al menos 20 personas seguían desaparecidas.

Klitschko declaró el viernes como día de luto por las víctimas.

Las autoridades ucranianas apuntaron que el ataque coincidió con el viaje del mandatario estadounidense Donald Trump a China. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que Trump y el presidente chino Xi Jinping cuentan con influencia suficiente para obligar al mandatario ruso Vladímir Putin a poner fin a su invasión de Ucrania, que lleva ya cuatro años.

“Justo en el momento en que los presidentes de los países más poderosos se reúnen en Beijing y el mundo espera paz, previsibilidad y cooperación, Putin lanzó cientos de drones, misiles balísticos y de crucero contra la capital de Ucrania”, escribió Sybiha en X.

“Sólo la presión sobre Moscú puede hacer que se detenga”, dijo Sybiha acerca de Putin.