Israel demandará al NY Times por un artículo que alega que soldados israelíes abusaban de palestinas

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    Israel demandará al NY Times por un artículo que alega que soldados israelíes abusaban de palestinas
    El artículo incendiario, que citaba testimonios de 14 ex prisioneros palestinos, afirmaba que la tortura sexual era una práctica arraigada en las fuerzas israelíes. EFE

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció que interpondría una demanda por difamación, calificando el reportaje del New York Times como “una de las mentiras más atroces y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna”

Israel demandará al New York Times por un reciente artículo “horrible y distorsionado” que acusaba a soldados israelíes y a sus perros de violar a prisioneros palestinos, declaró el jueves el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El Estado judío anunció la acción legal pocos días después de que el llamado Periódico de Referencia publicara una columna, escrita por Nicholas Kristof, que detallaba las presuntas violaciones generalizadas y horribles de palestinos a manos de guardias de prisiones y soldados israelíes.

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“Difamaron a los soldados de Israel y perpetuaron una calumnia sobre la violación, intentando crear una falsa simetría entre los terroristas genocidas de Hamás y los valientes soldados de Israel”, dijo Netanyahu al tiempo que prometió duras acciones legales contra el periódico.

“Bajo mi liderazgo, Israel no guardará silencio. Combatiremos estas mentiras ante la opinión pública y ante la justicia. La verdad prevalecerá”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció que interpondría una demanda por difamación, calificando el reportaje del New York Times como “una de las mentiras más atroces y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna”.

El artículo incendiario, que citaba testimonios de 14 ex prisioneros palestinos, afirmaba que la tortura sexual era una práctica arraigada en las fuerzas israelíes.

También alegó que las tropas israelíes incluso entrenan a sus perros para violar a prisioneros palestinos.

La columna, que rápidamente se hizo viral, provocó una indignación generalizada , y algunos expertos y grupos judíos la criticaron duramente, calificándola de propaganda antisemita y “libelo de sangre”.

El artículo fue publicado por dicho medio justo un día antes de la publicación de una investigación de dos años que detalla las pruebas de abusos sexuales generalizados contra civiles israelíes durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, The Times defendió a Kristof en medio de la fuerte reacción negativa.

“Nicholas Kristof es un periodista ganador de dos premios Pulitzer que ha informado sobre la violencia sexual durante décadas y es ampliamente considerado como uno de los mejores reporteros del mundo sobre el terreno, documentando y dando testimonio del abuso sexual sufrido por mujeres y hombres en zonas de guerra y conflicto”, dijo un portavoz del Times.

“Viajó a la región para informar de primera mano sobre las historias de los palestinos que sufrieron abusos, y su artículo recoge relatos contados por las propias víctimas, respaldados por estudios independientes”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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