Rusia denuncia un ataque masivo de Ucrania con drones tras rechazar alto el fuego

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, lo que representa el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino hace más de cuatro años.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Rusia los drones entrantes fueron destruidos sobre 20 regiones rusas, incluida Moscú.

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Señaló que el jueves se lanzaron decenas más de drones ucranianos durante las horas diurnas, incluidos algunos que se dirigían de nuevo hacia Moscú.

Casi 100 vuelos hacia y desde los tres principales aeropuertos de la capital rusa —Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo— se retrasaron o cancelaron para el mediodía, reportó la agencia de noticias Moskva.

El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ante esto ha aumentado las tensiones por la seguridad en las estas celebraciones.

Cabe destacar que las autoridades rusas han declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado.

Ucrania respondió a esa iniciativa con su propia suspensión de hostilidades a partir de la medianoche del martes. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que, aunque Ucrania había estado lista para “garantizar un silencio completo”, Moscú ignoró el gesto de buena voluntad y lanzó nuevos ataques.

Por su parte Zelenskyy escribió en X que los ataques de Rusia han sido incesantes, con aviones no tripulados, misiles, bombardeos de artillería y bombas planeadoras que han golpeado zonas civiles en el país, incluyendo la red eléctrica y la ferroviaria.