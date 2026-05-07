Rusia denuncia un ataque masivo de Ucrania con drones tras rechazar alto el fuego

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Rusia denuncia un ataque masivo de Ucrania con drones tras rechazar alto el fuego
    Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, lo que representa el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino. ESPECIAL.

Representa un ataque de gran envergadura luego que Moscú desestimara a principios de semana la propuesta de alto el fuego de Kiev

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, lo que representa el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino hace más de cuatro años.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Rusia los drones entrantes fueron destruidos sobre 20 regiones rusas, incluida Moscú.

TE PUEDE INTERESAR: EU investiga operaciones especulativas en petróleo antes de anuncios de Trump sobre Irán

Señaló que el jueves se lanzaron decenas más de drones ucranianos durante las horas diurnas, incluidos algunos que se dirigían de nuevo hacia Moscú.

Casi 100 vuelos hacia y desde los tres principales aeropuertos de la capital rusa —Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo— se retrasaron o cancelaron para el mediodía, reportó la agencia de noticias Moskva.

El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ante esto ha aumentado las tensiones por la seguridad en las estas celebraciones.

Cabe destacar que las autoridades rusas han declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado.

Ucrania respondió a esa iniciativa con su propia suspensión de hostilidades a partir de la medianoche del martes. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que, aunque Ucrania había estado lista para “garantizar un silencio completo”, Moscú ignoró el gesto de buena voluntad y lanzó nuevos ataques.

Por su parte Zelenskyy escribió en X que los ataques de Rusia han sido incesantes, con aviones no tripulados, misiles, bombardeos de artillería y bombas planeadoras que han golpeado zonas civiles en el país, incluyendo la red eléctrica y la ferroviaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Muertes
Política

Personajes


Vladímir Putin
Volodímir Zelenski

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Torreón: Los votos por goteo

Torreón: Los votos por goteo
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Sesenta y cuatro años deberá pasar un hombre en prisión tras ser encontrado culpable de abusar y embarazar a una menor de edad en Nuevo León.

Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL
FGJCDMX reconoció omisiones en la búsqueda e identificación de Julio César Cervantes, cuyo cuerpo fue donado al IPN sin aviso.

Tras años, FGJCDMX ofrece disculpa por caso de Julio César Cervantes; cuerpo fue donado al IPN sin avisar
Frente frío 49 provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Frente frío provocará lluvias intensas, granizadas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Algunos beneficiarios podrán recibir hasta 24 mil pesos durante mayo de 2026, dependiendo del tipo de cultivo y las hectáreas registradas.

Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González
Dennis te Kloese será el nuevo responsable del proyecto deportivo de Rayados, tras la salida de José Antonio “Tato” Noriega y la reestructura interna del club de Monterrey.

Oficial: Dennis te Kloese asume el mando deportivo de Rayados; Tato Noriega deja al Monterrey