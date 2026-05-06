Oficial: Dennis te Kloese asume el mando deportivo de Rayados; Tato Noriega deja al Monterrey

Rayados de Monterrey prepara una nueva etapa en su estructura deportiva con la llegada de Dennis te Kloese, quien será anunciado como nuevo presidente deportivo del club en sustitución de José Antonio “Tato” Noriega, tras la reestructuración interna que inició al finalizar el Clausura 2026. De acuerdo con reportes recientes, el dirigente neerlandés asumirá el cargo que quedó vacante luego de la salida de Noriega, mientras Walter Erviti continuará integrado al proyecto como director deportivo del primer equipo. La intención de la directiva albiazul es cerrar el acuerdo y presentar oficialmente a Te Kloese como cabeza del área deportiva rumbo al Apertura 2026.

Rayados apuesta por experiencia internacional para reconstruir su proyecto La llegada de Dennis te Kloese representa un movimiento de alto perfil para Monterrey, que busca recomponer el rumbo después de un semestre marcado por resultados por debajo de las expectativas. El club regiomontano dio por terminada la etapa de “Tato” Noriega el pasado 27 de abril, junto con la salida de Héctor Lara de la dirección deportiva, como parte de una reestructura institucional. En su comunicado, Rayados reconoció el trabajo de Noriega y Lara, destacando logros como el subcampeonato varonil del Apertura 2024, el bicampeonato de Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la participación del equipo varonil en el Mundial de Clubes 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna.

¿Quién es Dennis te Kloese, el nuevo hombre fuerte de Rayados? Dennis te Kloese llega con una trayectoria amplia en el futbol internacional. Feyenoord confirmó el 23 de abril que el directivo dejará su cargo como director general en el verano de 2026, después de haberse incorporado al club de Róterdam a principios de 2022 procedente de LA Galaxy, donde trabajó como gerente general. Antes también tuvo cargos ejecutivos en México y en la Federación Mexicana de Futbol. Su nombre es conocido en el futbol mexicano por su paso en estructuras deportivas de clubes y selecciones, además de su experiencia en procesos de detección de talento, planeación institucional y gestión de proyectos de alto rendimiento. En Feyenoord, además de sus funciones directivas, también llegó a tener injerencia en decisiones deportivas relevantes del primer equipo. El reto inmediato: técnico, plantilla y Apertura 2026 El arribo de Te Kloese se da en un momento clave para Rayados, que también trabaja en la elección de su nuevo cuerpo técnico. Reportes señalan que la directiva albiazul ha sostenido acercamientos con Matías Almeyda, aunque todavía no se descartan otros perfiles para tomar el banquillo del Monterrey de cara al próximo torneo.

Con una de las plantillas más costosas de la Liga MX y una afición que exige resultados inmediatos, el nuevo presidente deportivo tendrá como primeras tareas definir al entrenador, revisar altas y bajas, fortalecer la planeación deportiva y devolver a Rayados a la pelea por el título.

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