$!Tras años, FGJCDMX ofrece disculpa por caso de Julio César Cervantes; cuerpo fue donado al IPN sin avisar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofreció este 6 de mayo una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, quien desapareció en 2021 y cuyo cuerpo permaneció sin identificar hasta 2024, cuando fue localizado y posteriormente donado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. El acto se realizó en cumplimiento de la Recomendación 09/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), relacionada con omisiones en la investigación de la desaparición, la búsqueda y el proceso de identificación de la víctima.

JULIO CÉSAR CERVANTES CABAÑAS DESAPARECIÓ EN 2021; FAMILIA DENUNCIA FALTA DE INVESTIGACIÓN Julio César Cervantes Cabañas tenía 49 años y vivía con discapacidad mental derivada de un accidente sufrido cuando tenía 18 años. Desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón. Ese mismo día, su madre, Laura Cabañas Arriola, presentó una denuncia por desaparición ante el Ministerio Público. Según el relato de la familia, desde el inicio advirtió que la ausencia de su hijo podría estar relacionada con amenazas en su entorno e incluso señaló a una persona como posible responsable. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia pública realizada por la madre, la línea de investigación no fue desarrollada por las autoridades ministeriales. A MÁS DE TRES AÑOS DE BÚSQUEDA ENCUENTRAN EL CUERPO DE JULIO CÉSAR Durante más de tres años, la familia participó en búsquedas y diligencias junto al colectivo Una Luz en el Camino. Fue hasta enero de 2024 cuando el cuerpo de Julio César fue localizado en un camellón de Coyoacán y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). La fecha exacta de la muerte no ha sido determinada, debido a que permaneció desaparecido desde septiembre de 2021. La familia sostiene que no fue notificada oficialmente del hallazgo. Posteriormente, personal del Instituto Nacional Electoral realizó un cotejo de huellas dactilares que permitió vincular el cuerpo con el expediente de desaparición. La notificación a la madre ocurrió casi un año después de que el cuerpo había sido localizado.

CUERPO DE JULIO CÉSAR CERVANTES CABAÑAS FUE DONANDO AL IPN Cuando acudió al Incifo, Laura Cabañas fue informada de que el cuerpo había sido donado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional mediante un convenio institucional. De acuerdo con declaraciones que posteriormente ofreció a medios de comunicación, personal del instituto forense le indicó que debía “dar gracias a Dios” porque el cuerpo no había sido enviado a una fosa común. La madre denunció además las condiciones en las que recibió el cuerpo. “Estaba lleno de reactivos, sin tráquea y sin lengua”, declaró. FAMILIA DE JULIO CÉSAR DENUNCIÓ POSIBLES ACTOS DE TORTURA La familia sostiene, con base en una investigación pericial independiente, que Julio César pudo haber sido víctima de tortura antes de morir. “Yo creo que lo dejaron morir de hambre, tenía golpes, quemaduras de cigarro y señales de que estuvo amarrado de pies y manos”, señaló Laura Cabañas. Asimismo, denunció deficiencias en la comunicación y coordinación entre las áreas de la fiscalía durante los años de búsqueda. “Me preguntaban si me constaba... como si yo misma lo hubiera visto”, relató sobre el trato recibido por parte de autoridades. La madre afirmó que su hijo fue víctima de “dos desapariciones”: una física y otra administrativa. FISCALÍA RECONOCE OMISIONES EN CASO DE JULIO CÉSAR CERVANTES CABAÑAS Durante el acto realizado en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el coordinador general jurídico y de Derechos Humanos de la fiscalía capitalina, Omar Gutiérrez Lozano, reconoció las fallas institucionales. “La actuación institucional presentó deficiencias que afectaron el derecho de la víctima a ser buscada de manera inmediata y efectiva, particularmente al tratarse de una persona con discapacidad”, expresó. También admitió errores posteriores a la localización del cuerpo. “Se cometieron errores en su identificación y en el manejo de la información, lo que impidió vincular oportunamente el hallazgo con la denuncia de desaparición”, señaló. El funcionario indicó que estas omisiones prolongaron la incertidumbre de la familia y vulneraron su derecho a la verdad. SE COMPROMETE LA FISCALÍA A IMPLEMENTAR MEDIDAS Y EVITAR CASOS SIMILARES Durante la disculpa pública, la fiscalía aseguró que implementará medidas para evitar la repetición de casos similares. “Este acto no pretende cumplir una formalidad sino que tiene el significado de asumir públicamente la responsabilidad institucional, reconocer el daño causado y comprometernos a seguir trabajando en modificar y transformar nuestras prácticas institucionales”, afirmó Gutiérrez Lozano. La fiscalía indicó que se reforzarán los protocolos de búsqueda, investigación e identificación, además de mejorar la coordinación entre áreas ministeriales, policiales y periciales.

TITULAR DE LA FISCALÍA DE CDMX NO ACUDIÓ A RUEDA DE PRENSA En la ceremonia estuvieron presentes Laura Cabañas Arriola y Leobardo Leopoldo Cervantes Ángeles, así como la presidenta de la CDHCM, María Dolores González Saravia. También acudieron Miriam Jaqueline Palmeros Rosas y Michel Cervantes Padilla. Sin embargo, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, no estuvo presente en el acto público.

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